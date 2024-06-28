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TRASH阿夜「超Q萌兒子露臉了」！　飆唱「21世紀最強兒歌」

記者蔡琛儀／台北報導

TRASH樂團在成軍15週年之際，今年將推出新專輯，新歌〈21世紀最強兒歌〉搶先曝光。這首歌是主唱阿夜成為父親後獻給兒子「小朋」的第一首歌，也是TRASH成軍以來最具挑戰的創作，歌曲致敬翻玩陪著TRASH長大的熱血動漫及兒歌〈小星星〉，寫下對孩子的愛。而明天阿夜也將以個人身份Marz23，帶著兒子走金曲獎紅毯準備搶獎。

▲▼TRASH《21世紀最強兒歌》。（圖／華納提供）

▲TRASH推出新歌《21世紀最強兒歌》，阿夜也終於讓兒子露臉了。（圖／華納提供）

阿夜在去年8月喜獲麟兒後，時隔9個月，他表示：「該做的心理準備都做足了，現在是時候正式把兒子介紹給大家認識了。」新歌則是阿夜當時承諾要寫給兒子的歌，包含了TRASH成員們想對孩子說的話，並巧妙地翻玩了世界經典的兒歌《小星星》，也寫下爸爸守護孩子的心境，還有對「小朋」最簡單卻又最重要的期許，只希望他未來平安健康的成長，保持善良也保護自己。

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他也說，這次單曲視覺是「小朋」在攝影棚的初體驗，笑說：「第一次把兒子帶出來一起工作，內心只覺得很新奇，這也是他的處女作，希望他長大之後回頭看會是一個很美好的回憶。」當天TRASH彷彿瞬間成為四個奶爸，也讓一旁同事笑說工作氣氛特別溫馨。

▲▼TRASH《21世紀最強兒歌》。（圖／華納提供）

▲TRASH團員面對小朋，搖滾硬漢形象全變柔情。（圖／華納提供）

這首歌結合了TRASH本命式的動漫搖滾與經典兒歌《小星星》，還加入了8-bits遊戲機元素，致敬了許多陪伴成長的經典動漫人物、招式和電玩元素。TRASH則以火力十足的電吉他、低沉有力的Bass、狂暴密集的鼓點與搖滾斯吼唱腔層層堆疊出滿溢的情感，讓全曲未提及「愛」的詞，卻能完整感受到最熱血沸騰與最溫柔的「愛」。

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