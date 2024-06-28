黑道爆當眾群毆「竟和黃明志、黃秋生有關」　超哥、草爺也在場！

記者蔡琛儀／台北報導

黃明志與金馬、金像獎影帝黃秋生繼四年前合作歌曲〈中國痛〉後再度聯手，推出全新合唱歌曲〈揸FIT〉，向香港電影系列《古惑仔》致敬，並以此表達對逝去青春的感慨和無奈，以及對香港輝煌年代的回憶和對如今香港電影產業沒落的心聲。而黃秋生在《古惑仔》中飾演的「大飛哥」角色深植人心，黃明志認為由他來演繹這首歌再適合不過。

▲黃明志、黃秋生二度合唱〈揸FIT〉。（圖／亞洲通文創提供）

為了復刻電影中的經典黑社會情節與場景，製作團隊特別邀請了台灣幾組知名網紅，包括超派人生、草爺、蹦闆、油條兄弟、台中燒打機、片吃片喝專家等來客串演出，從穿著打扮、髮型到大型打鬥場面都完美還原，甚至打造了電影中小結巴被槍殺的場景。

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團隊也前往台中一中商圈取景，復刻黑道群毆畫面，黃明志直呼超怕：「擔心唱歌唱到一半被揍！也怕如果畫面不好看要重拍也會被揍！他們每個拳擊手的奶都很大，我看了很怕！」

▲黃明志藉由歌曲表達對逝去青春的感慨和無奈，以及對香港輝煌年代的回憶和對如今香港電影產業沒落的心聲。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志認為，《古惑仔》當年在新馬港台等華人社會造成了巨大的影響，儘管這部電影曾被批評對青少年造成不良榜樣，甚至連香港電影圈都不太認同這部作品，讓同樣身為導演的黃明志抱屈：「電影就是反映社會的現實；與其說是電影影響了當年的年輕人，倒不如說是當年的環境影響了這位導演，他只是把這一部反映現實的電影拍出來。」而他特別把MV安排在香港回歸日的前幾天，也希望藉此引發更多人對香港電影產業現狀的關注與思考。