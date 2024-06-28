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《超級星光大道》歌手田宥翔變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《星光》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

▲曾參加《超級星光大道》的創作歌手田品翔，遭指控利用張學友演場會門票行詐。（圖／JDS提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

「歌神」張學友日前在台北小巨蛋連唱9場，引爆全台歌迷瘋狂搶票，卻也發生許多詐騙事件。曾參加《超級星光大道》的創作歌手田品翔（藝名：田宥翔），遭指控以手中有數張公關票為由，詐騙得手近百萬元，受害者數量眾多。

據《三立新聞網》報導，該名受害者表示，自己經由朋友轉介得知田品翔販售張學友演唱會門票，便向田品翔購買6月9日場次的2張票，但1張原價5800元的特F座位被開到6000元，原本談好的演唱會前7天取票，也被田品翔用各種理由不斷拖延。

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受害者表示，田品翔在演唱會取消後主動告知會退款，但直到現在都沒收到總計12,000元的款項。田品翔在他追問下雖說「沒有要逃也不會閃」，說人在台東老家，有請家人幫忙處理這些金額，卻依然不斷食言，最後甚至搞消失。

受害者透露，今（27日）已聯繫不上田品翔，對方訊息不回、打電話也轉語音信箱，直言「真的很誇張！一直耍人」。不斷給對方時間處理，卻一直被田品翔欺騙。

據傳遭田品翔詐騙的受害者為數眾多，但都已向警方報案，還有受害者痛訴遭詐近上百萬元，質疑田品翔詐騙竟可照常到酒吧上班、正常生活，呼籲不要再有人受害。

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關鍵字

周刊王, 超級星光大道, 田品翔, 田宥翔, 張學友

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