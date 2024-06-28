演過真人版毛利小五郎！　65歲陣內孝則患肺癌…記者會突宣告病況

記者陳芊秀／綜合報導

65歲日本資深男星陣內孝則昨日（27）出席新劇記者會時，無預警說出自己罹患肺癌，震驚外界。他自1980年出道，演出無數夯劇、電影，其中代表作《大家相愛嗎》相當經典，更曾在真人版《名偵探柯南》中飾演「毛利小五郎」。

▲陣內孝則曾演過真人版毛利小五郎。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，陣內孝則在新劇《Double Cheat虛偽的警官》第2季飾演詐欺師，隨著眾演員出席新劇記者會。記者會話題聊到「日常的謊言」時，他主動坦白「我就直說了，拍這部戲之前，我做了肺癌手術」，現場一陣騷動，他接著表示，「其實有談到要不要推掉演出，但是醫生說『一周手術住院，一周在家療養的話，隔天就可以工作了』」，因此沒有辭演角色。他也透露自己是肺癌2期，「（癌細胞）沒有轉移，沒問題」。

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陣內孝則住院時，還收到樂團成員邀約出席活動，為了婉拒脫口說出實情，明明交代「別告訴任何人」，沒想到過了一星期病情就傳遍了。而他也強調自己狀況比手術前還精神。

▲陣內孝則出席新劇記者會，透露拍戲前做了肺癌手術。（圖／翻攝自X）

▲陣內孝則新劇演詐欺師。（圖／翻攝自X）



漫畫《名偵探柯南》在日本連載多年，也曾被翻拍真人戲劇，雖然真人版評價不高，陣內孝則飾演的「毛利小五郎」，卻是大獲好評。此外，他頂著一頭後梳旁分的黑髮可說是招牌造型，近年則大方以白髮示人。