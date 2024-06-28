ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

(G)I-DLE回歸新歌「舒華破格穿唇環」　全員半透露出內衣性感指數狂飆

文／妞新聞

 「Yeah, I'll be the tomboy」、「I am a Queen Card」、「Lady lady call me super lady～」從帥女孩、女王蜂到超級女王、KPOP公認的概念王者、大勢女團「(G)I-DLE」又要大變身啦！即將在7月8日推出迷你7輯《I SWAY》，這也是成員們繼年初發行的正規二輯《2》之後，睽違半年再度強勢回歸歌壇，讓大眾期待度爆表。

世界巡迴10月登台

新歌預告釋出爆熱議

https://www.instagram.com/p/C8eGSD4uAMk

[廣告]請繼續往下閱讀...

好消息連發！除了熱騰騰的新專輯，(G)I-DLE宣布世界巡迴演唱會「(G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]」也將在8月3日由首爾開跑啦！預計將接力飛往香港、日本東京、澳洲雪梨、美國奧克蘭等地開唱，同時10月5日、6日一連2場將獻給台灣籍成員「葉舒華」的故鄉台灣，看來又要引爆激烈的搶票盛況了！

▲(G)I-DLE新專《I SWAY》的概念影片釋出。（圖／Youtube／(G)I-DLE (여자)아이들，下同）

日前官方首度釋出新專《I SWAY》的概念影片，可以看到隊長小娟擔綱鼓手、雨琦彈奏鍵盤吉他、薇娟以及Minnie很異國風的加入，一個打非洲鼓、一個敲鑼，而舒華不愧是台灣孩子，身為曾炫耀「以前學過」的公認團內直笛高手，居然特別被設定大顯身手，淡定又專業的來一段，預告釋出果然引起大票台灣網友的共鳴，大呼是：「國民教育台灣之光。」

(G)I-DLE全員變身「高辣Y2K女神」

網笑：是辣妹過招

▲(G)I-DLE回歸新造型。（圖／X@G_I_DLE，下同）

終於最新也公開成員們這次的嶄新回歸照以及新造型啦！官方釋出的個人照中，薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒華都穿上了「半透的白色上衣」，內裡的BRA（或比基尼）若隱若現，性感指數狂飆，超有「潑水音樂節Waterbomb」的即視感。

不只本來是粉色系髮色的雨琦直接染成白金，Minnie也挑戰「棕色大波浪QQ捲」，又辣又甜的新造型被狂讚，忙內舒華再度展現BABY BOSS的性感氣勢，在髮絲上裝飾金屬環，還首度破格挑戰「唇環造型」，團體照坐在敞篷車上的模樣也被發現似乎是在致敬2004年上映的經典電影《辣妹過招》，光看是不是就已經感受到夏日清涼感了呢？

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

(G)I-DLE舒華直播吹「羅志祥10年前台灣偶像劇金曲」！超強直笛實力喊：學過

(G)I-DLE新歌MV「舒華被家暴掐脖」演技超神！復仇殺渣男「這幕」藏催淚彩蛋

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

啦啦隊正妹上《大集合》被水洗到素顏！真面目現形 短今超巨半球被看光

啦啦隊正妹上《大集合》被水洗到素顏！真面目現形 短今超巨半球被看光

大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, (G)I-DLE, 舒華

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 母拍兒上學！墨鏡帥哥遛狗入鏡　「一看是彭于晏」她嗨喊：誤打誤撞
  2. 阿本花10年出櫃「媽自責痛哭」！　帶男友回家：沒有人問他是誰
  3. Faye詹雯婷為《墨雨》唱插曲　心疼反派婉寧長公主原因曝：常看到落淚
  4. 潘瑋柏「每次都搞這種事」突對節目組爆發！直接離場 陶喆：有點不爽
  5. 台北的房子貴又醜！廖人帥宣布買房失敗…列7點：耗費生命賺來的錢
  6. 「台北兒童藝術節」打造戶外樂園！百場免費活動　廣場突擊超驚喜
  7. 黑道爆當眾群毆「竟和黃明志、黃秋生有關」　超哥、草爺也在場！
  8. 啦啦隊正妹上《大集合》被水洗到素顏！真面目現形 短今超巨半球被看光
  9. Chuu抗戰近2年「確定勝訴」！　前東家上訴遭拒絕
  10. 獨／王思佳布蘭妮母女相愛相殺　布蘭妮急送醫三次最疼的人是她

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366