(G)I-DLE回歸新歌「舒華破格穿唇環」　全員半透露出內衣性感指數狂飆

文/妞新聞

「Yeah, I'll be the tomboy」、「I am a Queen Card」、「Lady lady call me super lady~」從帥女孩、女王蜂到超級女王、KPOP公認的概念王者、大勢女團「(G)I-DLE」又要大變身啦!即將在7月8日推出迷你7輯《I SWAY》,這也是成員們繼年初發行的正規二輯《2》之後,睽違半年再度強勢回歸歌壇,讓大眾期待度爆表。

世界巡迴10月登台

新歌預告釋出爆熱議

https://www.instagram.com/p/C8eGSD4uAMk

[廣告]請繼續往下閱讀...

好消息連發!除了熱騰騰的新專輯,(G)I-DLE宣布世界巡迴演唱會「(G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]」也將在8月3日由首爾開跑啦!預計將接力飛往香港、日本東京、澳洲雪梨、美國奧克蘭等地開唱,同時10月5日、6日一連2場將獻給台灣籍成員「葉舒華」的故鄉台灣,看來又要引爆激烈的搶票盛況了!

▲(G)I-DLE新專《I SWAY》的概念影片釋出。(圖/Youtube/(G)I-DLE (여자)아이들,下同)

日前官方首度釋出新專《I SWAY》的概念影片,可以看到隊長小娟擔綱鼓手、雨琦彈奏鍵盤吉他、薇娟以及Minnie很異國風的加入,一個打非洲鼓、一個敲鑼,而舒華不愧是台灣孩子,身為曾炫耀「以前學過」的公認團內直笛高手,居然特別被設定大顯身手,淡定又專業的來一段,預告釋出果然引起大票台灣網友的共鳴,大呼是:「國民教育台灣之光。」

(G)I-DLE全員變身「高辣Y2K女神」



網笑:是辣妹過招

▲(G)I-DLE回歸新造型。(圖/X@G_I_DLE,下同)



終於最新也公開成員們這次的嶄新回歸照以及新造型啦!官方釋出的個人照中,薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒華都穿上了「半透的白色上衣」,內裡的BRA(或比基尼)若隱若現,性感指數狂飆,超有「潑水音樂節Waterbomb」的即視感。

It's giving the famous scene from mean girls, "Get in loser, we're gonna shopping" #I_SWAY#GIDLE#여자아이들pic.twitter.com/T3hrVvpl4v

不只本來是粉色系髮色的雨琦直接染成白金,Minnie也挑戰「棕色大波浪QQ捲」,又辣又甜的新造型被狂讚,忙內舒華再度展現BABY BOSS的性感氣勢,在髮絲上裝飾金屬環,還首度破格挑戰「唇環造型」,團體照坐在敞篷車上的模樣也被發現似乎是在致敬2004年上映的經典電影《辣妹過招》,光看是不是就已經感受到夏日清涼感了呢?

註:文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源,上傳者並非妞新聞或編輯,若影片遭移除敬請見諒!

【延伸閱讀】

(G)I-DLE舒華直播吹「羅志祥10年前台灣偶像劇金曲」!超強直笛實力喊:學過

(G)I-DLE新歌MV「舒華被家暴掐脖」演技超神!復仇殺渣男「這幕」藏催淚彩蛋

本文由《妞新聞》授權刊登,更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!