金曲獎／熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉　PTT一句神預言超毛

記者田暐瑋／綜合報導

MC HotDog熱狗在今晚金曲獎奪下最佳作詞人獎，表演時以港片《暫時停止呼吸》中的「鬼新娘」橋段開場，他則坐著轎子現身，新奇場面令人看得津津有味，怎料才唱不到兩句，他的麥克風突然出包，工作人員連換3次麥克風都是故障，他一臉苦笑，PTT討論熱烈，更有人直呼發毛：「剛剛前面才有人說不吉利結果真的出事。」Lulu事後也代替主辦道歉。

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▲第35屆金曲獎，串場表演，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）。（圖／翻攝自LINE TV）

熱狗表演出大包，麥克風連換3支都沒辦法收音，現場音樂不得不中斷，PTT討論爆表，有網友表示這段演出一開始時，才有人認為以鬼新娘橋段開場：「會不會不太吉利＠＠」沒想到真的神預言出事，「這屆的製作團隊有誠心拜拜嗎」、「麥克風:都說不要搞鬼 撞鬼了吧」、「一開始就金童玉女...鬼遮眼了」。

▲第35屆金曲獎，串場表演，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）。（圖／翻攝自LINE TV）

但也有網友認為這樣的放送事故反而證明熱狗實力堅強，不是假唱，不過認真說熱狗處理得超好 不愧老經驗」、「一開始以為是熱狗故意的欸」、「單位出包熱狗直接hold全場 這種場控真的神」、「證明是真唱~狗哥讚啦」。Lulu在事後訪問時，也代替主辦單位向熱狗道歉，並再送上一個假的金曲獎座作為補償。

▲第35屆金曲獎，串場表演，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）。（圖／翻攝自LINE TV）

饒舌歌手MC HotDog熱狗連續2年入圍「最佳華語男歌手獎」及「最佳作詞人」，對此，他開心表示「突然覺得自己有點屌，我還年輕，我的油箱還有油，我還能跳。」值得一提的是，他去年所推出的歌曲〈樓下的房客〉被指出抄襲，引發爭議，隨著事件平息後，他重新推出新歌〈樓上的房東〉，上架後贏得許多觀眾的喜愛。

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▲MC HotDog熱狗表演麥克風出包。（圖／翻攝自PTT）