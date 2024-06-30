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TXT北京遇私生「惡劣行徑」！　太顯動怒發文竟挨嗆：討厭就別來

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT）近日前往中國大陸舉行簽售會，怎料卻在結束行程後回國的路上，遭到惡劣私生飯的騷擾，成員太顯為此在粉絲社群平台Weverse上發文抱怨，不料卻遭部分大陸網友回嗆「討厭就別來」。

▲太顯發文抱怨私生飯後刪除。（圖／翻攝自團TOMORROW X TOGETHER官方Instagram、weverse）

▲太顯發文抱怨私生飯後刪除。（圖／翻攝自團TOMORROW X TOGETHER官方Instagram）

TOMORROW X TOGETHER 29日在北京舉辦簽售會後返回韓國，不過行程和航班卻遭到惡意外流，回程前往機場的路上，不堪私生飯的騷擾，為了保護成員的安全，公司緊急安排他們走員工通道，而不是原定的大廳，這也使得大批準備送機的粉絲撲空。

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太顯事後透過Weverse上發文，提及有有私生飯擅自將他們的飛機餐改掉，他直言「系統是可以讓其他人隨意變更的嗎？」不過他也知道粉絲會擔憂他們，於是也補充表示「我已經先吃飽飯了，大家不用擔心」，不過，該篇貼文過沒多久就遭刪除，不少人猜測是擔心引起中國大陸輿論的不滿。

▲太顯發文抱怨私生飯後刪除。（圖／翻攝自團TOMORROW X TOGETHER官方Instagram、weverse）

▲太顯貼文，目前已經刪除。（圖／翻攝自Weverse）

事件在微博上引起激烈討論，粉絲群情激憤譴責私生飯的惡劣行為，丟盡國家的臉。但也有部分網友對太顯的言論不以為然，認為他的行為就是在公審中國粉絲，甚至有人直接發文罵「說話經過大腦嗎？」、「那麼討厭就別來」，不過也有人緩頰「私生本來就該罵」、「他沒有針對中國啊，都說了跟粉絲愉快的開了簽售會」。

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