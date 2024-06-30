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金喜愛用功程度驚人！韓國導演許秦豪揭幕後：讓我有壓力

記者許逸群／台北報導

2024年第26屆台北電影節今（30日）晚放映閉幕片《非普通家族》，該片由韓國愛情電影大師許秦豪執導，卡司集結薛景求、金喜愛與張東健等巨星，再度展現許秦豪放大演員魅力的功力。許秦豪一到現場就用中文打跟大家招呼，相當親切。

▲台北電影節閉幕片《非普通家族》。（圖／台北電影節提供）

▲台北電影節閉幕片《非普通家族》。（圖／台北電影節提供）

提到電影的選角，導演許秦豪分享，在《薄荷糖》之後曾與薛景求在日本東京的酒吧遇見，兩人相談甚歡，就一直在尋求合作機會，直到這次決定翻拍《非普通家族》才總算覺得有契合的時機，而對方也毫不猶豫就答應。至於張東健則是在《危險關係》後第二次共事。

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▲台北電影節閉幕片《非普通家族》。（圖／台北電影節提供）

▲韓國愛情電影大師許秦豪。（圖／台北電影節提供）

至於金喜愛則是讓導演壓力最大的！許秦豪透露，其實年輕時就非常喜歡金喜愛，甚至同齡的朋友會在家裡掛金喜愛的海報，不過也是等了許多年，才有適合的劇本可以與金喜愛合作。

許秦豪指出，金喜愛雖然是劇組中最資深的演員，但用功程度卻讓他很驚訝，「一般她這樣的等級的演員是不會參加彩排的，但她都親自參與，甚至到後來讓我也有點壓力。」就連鏡頭沒有拍到她的哭戲，金喜愛都會用盡全力演出，讓其他演員看到了，也更加投入。

許秦豪對情感細膩但隱喻地描寫成為許多經典，好比《八月照相館》找導演員劉智泰與李英愛，一句「要不要來我家吃拉麵」。原本沒有寫在劇本中，是導演與李英愛想要有特別的嘗試才討論出這個版本，也很意外這句話會發揚光大，成為韓國時下流行的搭訕語。

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關鍵字

許秦豪, 非普通家族, 金喜愛, 北影, 台北電影節

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