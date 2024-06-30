迷因成真！翁立友參戰S2O：唱電音版〈我問天〉　謝和弦、范逸臣也來了

記者蔡琛儀／台北報導

「S2O Taiwan潑水音樂節」將於7月13日、14日在台北市大佳河濱公園盛大舉行。首日將以KPOP為主題，邀請了6組韓國新星，包括首次來台的女子新人團tripleS、WOOAH、Gyubin、DXMON，以及南韓饒舌歌手Woo 禹元材、DJ TPA。第二天則是華語金曲派對，邀請了謝和弦、范逸臣、Asiaboy禁藥王 & Lizi栗子、李浩瑋、王謙、南韓女團CLC前成員Elkie莊錠欣等人氣歌手輪番演出，還有金曲歌王翁立友驚喜登台。

▲翁立友參戰S2O。（圖／S2O Taiwan提供）

2年前S2O現場播放翁立友的經典歌〈我問天〉，影片在網路瘋傳，他這次將把許多膾炙人口的台語金曲特別製作成電音版本於現場獻唱，對於兩年前網路上瘋傳樂迷在S2O Taiwan聽到〈我問天〉Remix版罵髒話的迷因短影片，他完全不介意，笑稱自己的歌能被這麼多年輕人關注是好事，今年很期待跟喜歡音樂的年輕人一起玩樂，同時預告他會親自獻唱電音版本的〈我問天〉。

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▲▼謝和弦和范逸臣也是演出陣容。（圖／S2O Taiwan提供）

首次來台的tripleS是由24位成員組成的粉絲參與型偶像團體，其中包括台灣女孩許念慈。他們將首次在台灣演出全新爆紅金曲〈Girls Never Die〉；同樣首次來台的女團WOOAH將帶來今年全球熱門的甜美少女氛圍的單曲〈BLUSH〉和洗腦單曲〈POM POM POM〉。而DXMON則是出道不到一年就受到大量討論的新團體，他們的爆發力表演和吸睛造型將讓台灣樂迷陷入魅力之中。

17歲的新人Gyubin以歌曲〈Really Like You〉在Instagram上迅速竄紅，她將把出道後的第一次海外表演獻給台灣，並期待與台灣粉絲見面。