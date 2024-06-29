ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許瑋甯爆邱澤無法接受太久沒見！　甜認被寵「私下互動曝光」：很珍惜

記者孟育民／台北報導

許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，2021年底無預警宣布結婚以來，雙方仍各自忙碌於演藝事業，鮮少同框放閃，但神仙夫妻一舉一動都受到外界關注。近日許瑋甯為了宣傳新劇《誰是被害者2》，登上唐綺陽的YouTube頻道，唐綺陽說許瑋甯和邱澤金星都在四宮，認為兩人就是天作之合，言下之意就是都會寵自己喜歡的人，許瑋甯秒認同：「所以很珍惜！」

▲▼許瑋甯和唐綺陽節目上無話不談。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▲許瑋甯和唐綺陽節目上無話不談。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

許瑋甯和邱澤因為拍戲相戀，唐綺陽問：「演戲的時候他的魅力還是角色？」許瑋甯則說：「我覺得不一樣，私底下是真實的他，現在如果回去看那部電影，我還是覺得阿成很帥，但你很清楚知道不一樣，他私生活是可愛的。我們兩個出去很像小朋友一起玩。」她形容邱澤是軍師也是很好的朋友，「我覺得他邏輯很清楚，雖然他看起來有選擇障礙，但是那是小事情，真的大事情他往往是最果斷的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許瑋甯和唐綺陽節目上無話不談。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▲許瑋甯大讚邱澤是最好的隊友。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

許瑋甯坦言私下沒在閃躲人群，遇到粉絲要求拍照來者不拒，和老公甚至會手牽手在外面走路；雖然同為演員，但許瑋甯爆料邱澤無法接受遠距離，「我們目前沒分開超過兩個禮拜，一個禮拜就很久了。」

▲▼許瑋甯和唐綺陽節目上無話不談。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▲許瑋甯和邱澤私下相處可愛。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

談到許瑋甯在多部作品挑戰自我，雖然有著亮麗外表，但卻用實力證明自己，她說融入一個角色除了會寫日記，還會透過香味，「我喜歡用味道來記憶，我有特地去挑，我腦子會想什麼性質，就算是乳液都好，那段時間一直被那個味道籠罩，我就能提前有暖機的時間。」她拿電影紅衣小女孩舉例，「紅衣小女孩我沒有用香水，我是去現場把土抹在身上，因為那應該是自然的味道，抓那個葉子揉碎在手上。」

▲▼許瑋甯和唐綺陽節目上無話不談。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▲許瑋甯靠味道入戲，敬業程度讓唐綺陽嚇傻。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

推薦閱讀

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說6字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說6字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

金曲獎得獎名單／陳君豪《Flow》最佳專輯製作人獎

金曲獎得獎名單／陳君豪《Flow》最佳專輯製作人獎

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說6字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許瑋甯, 邱澤, 當男人戀愛時, 唐綺陽, 誰是被害者2

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲獎／MC HotDog下跪「再給我一次機會」！直接下台重來 尷尬畫面全播
  2. 金曲獎／MC HotDog熱狗唱一半沒聲音！　工作人員緊急上台換麥
  3. 金曲獎／巴奈台上提天安門揭原因...緊張：我現在講話要很小心
  4. 金曲獎／李玟離世1年「突出現大螢幕」！網淚嘆：太可惜了 原因曝
  5. 金曲獎／鄭華娟得特別貢獻「老公上台眼眶紅了」！　哽咽：我仍然很傷心
  6. 金曲獎／萬芳連唱4金曲致敬鄭華娟！　唱到最後1首…黃韻玲台下淚崩
  7. Lulu扯出紅布條變身導遊　網友嗨了：只有她能這樣搞
  8. 金曲獎／生物股長登場！　前奏一下聽出《火影忍者》…全場起立鼓掌
  9. 金曲獎／唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？　青峰曾怒吐封殺原因：抵制到底
  10. 金曲獎／黃妃3度封后掩面爆哭！　痛揭父母半年內相繼離世

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366