許瑋甯爆邱澤無法接受太久沒見！　甜認被寵「私下互動曝光」：很珍惜

記者孟育民／台北報導

許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，2021年底無預警宣布結婚以來，雙方仍各自忙碌於演藝事業，鮮少同框放閃，但神仙夫妻一舉一動都受到外界關注。近日許瑋甯為了宣傳新劇《誰是被害者2》，登上唐綺陽的YouTube頻道，唐綺陽說許瑋甯和邱澤金星都在四宮，認為兩人就是天作之合，言下之意就是都會寵自己喜歡的人，許瑋甯秒認同：「所以很珍惜！」

▲許瑋甯和唐綺陽節目上無話不談。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

許瑋甯和邱澤因為拍戲相戀，唐綺陽問：「演戲的時候他的魅力還是角色？」許瑋甯則說：「我覺得不一樣，私底下是真實的他，現在如果回去看那部電影，我還是覺得阿成很帥，但你很清楚知道不一樣，他私生活是可愛的。我們兩個出去很像小朋友一起玩。」她形容邱澤是軍師也是很好的朋友，「我覺得他邏輯很清楚，雖然他看起來有選擇障礙，但是那是小事情，真的大事情他往往是最果斷的。」

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▲許瑋甯大讚邱澤是最好的隊友。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

許瑋甯坦言私下沒在閃躲人群，遇到粉絲要求拍照來者不拒，和老公甚至會手牽手在外面走路；雖然同為演員，但許瑋甯爆料邱澤無法接受遠距離，「我們目前沒分開超過兩個禮拜，一個禮拜就很久了。」

▲許瑋甯和邱澤私下相處可愛。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

談到許瑋甯在多部作品挑戰自我，雖然有著亮麗外表，但卻用實力證明自己，她說融入一個角色除了會寫日記，還會透過香味，「我喜歡用味道來記憶，我有特地去挑，我腦子會想什麼性質，就算是乳液都好，那段時間一直被那個味道籠罩，我就能提前有暖機的時間。」她拿電影紅衣小女孩舉例，「紅衣小女孩我沒有用香水，我是去現場把土抹在身上，因為那應該是自然的味道，抓那個葉子揉碎在手上。」

▲許瑋甯靠味道入戲，敬業程度讓唐綺陽嚇傻。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）