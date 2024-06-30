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順子唱〈回家〉評價翻車！收音挨轟爛到炸…網：聽完差點要回老家

記者陳芊秀／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮於29日在台北小巨蛋舉行，其中「R&B歌后」順子淡出歌壇10年，為典禮重返舞台獻唱代表歌曲〈回家〉，受到各界期待。然而典禮疑似收音狀況出包，她的聲音被批評很小聲，整場演出評論翻車，更有網友說：「聽完差點要回老家。」

▲▼順子淡出10年為金曲35登台演唱〈回家〉。（圖／翻攝自臉書）

▲順子淡出10年為金曲35登台演唱〈回家〉。（圖／翻攝自臉書）

順子演唱自己的經典代表歌曲〈回家〉，舞台演出透過轉播後，在PTT討論熱烈，網友回應「音質好悶喔」、「收音怎了？事前不用調嗎」、「為什麼那麼小聲，好煩躁」、「聽不太到聲音」、「收音爛到炸」、「收音也太悲劇了吧」。有人覺得和聲聲音比主唱聲音大，「伴唱比人聲還大，是怎樣」，更有人直言「聽完差點要回老家」、「我聽到都想回家了」、「我先回老家了」。

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此外，順子的歌曲勾起歌迷青春回憶，過去的歌聲悠揚動人，如今的歌聲評價兩極，部分網友評論「咬字完全變了」、「那句經典的假音改掉了」，但也有網友形容順子歌聲「起雞皮疙瘩」、「蠻好的啊～懷念的聲音，順子加油」、「沒有變的聲音，一聽就哭了」、「現場聽得ok就好」、「多久沒聽到的音嗓，真的會讓人回到過去」。

▲▼順子演唱收音挨轟。（圖／翻攝自PTT）

▲順子演唱收音挨轟。（圖／翻攝自PTT）

而大陸音樂博主「呆然木一」發文分享金曲幕後故事。博主透露3月時，金曲獎的製作人左光平老師聯繫他，提出希望邀請順子老師在典禮上表演的想法。左光平老師當時詢問呆然木一是否有順子老師的聯絡方式，恰巧博主知道上海JZ音樂俱樂部的任宇清老師與順子老師有聯繫，因此為金曲獎團隊和順子取得聯繫，促成了這次期待已久的合作。左光平6月初曾在臉書發文：「永遠會記得幾個月前站在路邊和順子還有順子媽媽電話的那十分鐘，謝謝妳們願意回來。」

▲▼順子重返舞台，音樂博主分享溝通內幕。（圖／翻攝自微博）

▲順子重返舞台，音樂博主分享溝通內幕。（圖／翻攝自微博）

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