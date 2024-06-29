金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，本屆星光大道由陳明珠與黃偉晉搭擋主持，而歌迷除了關注獎落誰家，明星的紅毯穿搭同樣吸引眼球。目前登上紅毯的是已故藝人安迪兒子、饒舌歌手Marz23（阿夜），他入圍了本屆的最佳華語男歌手獎。

▲▼Marz23老婆穿超辣。（圖／翻攝自LINE TV）



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Marz23帶著老婆和小孩一起走星光大道，一家三口都穿得一身黑。其中格外引起注意的是，Marz23老婆穿得超辣，洋裝顏色相當映襯她的雪白肌膚，細肩帶低胸剪裁，完美襯托出超有料半球，雙峰半弧線全露，邊走邊晃走紅毯，辣到讓人眼睛為之一亮。

Marz23是樂團TRASH的主唱兼吉他手，睽違3年推出的第二張專輯《不遠處》，記錄期間的失去與獲得，以內心黑暗面展現另一個抑鬱與掙扎的聲音，想藉此與大家分享尋求救贖的過程。他憑藉這張專輯首次入圍金曲獎最佳華語男歌手，當得知入圍後，他興奮表示：「跟〈不遠處〉這首歌的一段歌詞一樣，笑著哭。令人難以置信。」

▲Marz23老婆辣露半球。（圖／翻攝自LINE TV）



事實上，這是陳明珠與黃偉晉二度搭擋主持星光大道。陳明珠的口條與台風一直都備受肯定，去年四聲道切換自如的她日前表示，將持續精進語言能力，讓來到金曲獎的海內外音樂人賓至如歸。

熱愛音樂的黃偉晉給自己的首要任務則是要比去年更好，和陳明珠的分工合作也已相當熟悉，讓好默契更上一層樓，把最好的一面展現給大家。

▲第35屆金曲獎星光大道，Marz23。（圖／攝影中心攝）