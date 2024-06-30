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昔為女兒砸千萬開店！吳淡如200坪咖啡廳急脫手　不幹了關鍵原因曝光

記者孟育民／台北報導

吳淡如2010年為了女兒在宜蘭置產並命名為小熊書房，經營咖啡廳，使梅花湖一度成為熱門觀光景點，令人難以忘懷。當年，吳淡如興致勃勃地投入經營，甚至在開幕初期因人手不足，親自下場洗碗，這份熱情和努力讓小熊書房餐廳成為當地的熱門景點，吸引了大量遊客和當地居民。不過近期由於店長的健康因素必須退休，身為房東的吳淡如打算另尋有緣人接手。

▲▼吳淡如花錢請人校稿論文　「期限前被放鴿子」：還改成錯的。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲吳淡如在宜蘭的咖啡廳「小熊書房」希望找有緣人接手。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

當時2020年傳出新冠肺炎，吳淡如本想結束營業，後來選擇退居幕後，將經營重任交給弟媳婦，也就是現在的店長，自己則扮演起房東的角色。為了讓小熊餐廳能夠持續經營，她僅向弟媳婦收取少少的租金，這樣的安排讓餐廳在疫情期間得以堅持下去。弟媳婦在這五年中盡心盡力地經營著餐廳，但近期因身體狀況不佳，吳淡如不得不與弟弟討論，勸弟媳婦休息，將經營重擔暫時放下。

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▲▼當初吳淡如為了女兒購入此房產並命名為小熊書房。（圖／小熊書房提供）

▲小熊書房開幕至今14年，依舊維護得相當不錯。（圖／小熊書房提供）

吳淡如坦言，如果能遇到一位不錯的餐飲老闆來接手經營，她將十分樂見其成。小熊書房佔地200坪，內部空間約80坪，當初花500萬元裝潢，若以投資角度來看，算是不賺不賠的投資，賺的是經營實體店面的經驗，對現在經營電商也有一定的幫助。她感慨地說：「我不忍心看到梅花湖再次衰退，回到2010年前的模樣。」這份對梅花湖的深厚情感，讓她希望能有新的人來延續這份繁榮。

▲▼當初吳淡如為了女兒購入此房產並命名為小熊書房。（圖／小熊書房提供）

▲▼小熊書房佔地200坪，室內約有80坪。（圖／小熊書房提供）

▲▼當初吳淡如為了女兒購入此房產並命名為小熊書房。（圖／小熊書房提供）

▲▼當初吳淡如為了女兒購入此房產並命名為小熊書房。（圖／小熊書房提供）

當初她為了女兒購買小熊書房，砸下1500萬開店，然而，隨著時間的推移，女兒不太有什麼記憶，加上她現在台中唸書，未來也不太可能對經營餐廳產生興趣。吳淡如認為，沒有必要將房產留給女兒，她更希望梅花湖能夠繼續熱鬧繁榮。她說：「我就不想看到它荒廢，如果有連鎖品牌進駐，我未來還可以去喝杯咖啡，我自己現在沒有力氣經營，弟媳也要退休了。」

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吳淡如, 小熊書院, 宜蘭觀光景點

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