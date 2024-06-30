《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星周迅在日前的上海電視節白玉蘭獎頒獎典禮中，憑藉《不完美受害人》榮獲最佳女主角獎，但這一結果引發了不少爭議，網路上也開始有人挖出前陣子《如懿傳》遭吐槽的網路風潮，她被問及如何看待作品被觀眾重新解讀時，周迅僅淡然回應：「反正這個空間就願意做什麼就做什麼，開心就好。」

▲《如懿傳》突然在今年掀起一波群嘲。（圖／翻攝自劇照）

周迅此次奪得視后，是她睽違9年再次獲此殊榮，自出道以來，她憑藉著獨特的靈氣和精湛演技多次獲得肯定，但這次獲獎卻引發了不小的爭議。不少網友批評周迅近年的演技表現不如以往，尤其2018年主演的《如懿傳》，在前陣子突然被眾多創作者挖出細節進行批評，面對質疑，周迅坦然回應「我覺得這個時代就是這個樣子的，所以我覺得也沒有關係，反正這個空間就願意做什麼就做什麼，開心就好」。

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▲周迅回應《如懿傳》爭議。（圖／翻攝自微博）

數月前，大陸博主之間突然掀起一陣群嘲《如懿傳》的風潮，《如懿傳》中的各種細節都被挖出來批評，如周迅與霍建華開頭飾演10幾歲少年少女時期太過「辣眼睛」，以及聲稱劇中的所有東西都很講究還原歷史，卻被多次打臉，還有台詞充滿現代味，周迅作為主演加戲、改劇本，成果卻不如預期等等，使得這部2018年的劇王，過了6年突然遭受一波史詩級翻車，成了全網嘲弄的對象。