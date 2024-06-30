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這次沒保庇！avantgardey驚現信義區　甩髮齊舞〈姐姐〉百名粉絲驚呆

記者吳睿慈／台北報導

日本來自大阪的人氣舞團avantgardey於2022年成軍，由舞蹈家Akane一手操刀，2年內名揚國際，就連在台灣都有超高知名度。她們一連結束3天專場演出後，30日下午馬不停蹄驚喜現身於統一時代百貨，頂著招牌妹妹頭假髮熱舞〈姐姐〉，吸引百名粉絲到場支持，甫出場就引起尖叫聲。

▲▼日團AVANTGARDEY統一時代百貨快閃表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲avantgardey於信義區快閃表演。（圖／記者周宸亘攝）

avantgardey於30日下午剛結束台大體育館的專場演出，晚間7點半驚喜現身信義區，穿著青春無敵的膝下學生裙裝，並戴起招牌妹妹頭假髮，活力四射帶來〈姐姐〉演出，觀眾見證她們的齊舞實力，現場氣氛嗨翻。

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▲▼日團AVANTGARDEY統一時代百貨快閃表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲avantgardey挑戰夯曲〈姐姐〉。（圖／記者周宸亘攝）

繼〈保庇〉之後，avantgardey再度挑戰超夯舞曲〈姐姐〉，她們透露，「因為舞蹈曲風快速，歌曲很有名，所以選擇這首歌」，自收到邀約的3個月前，就不停地練習，只為呈現最好的快閃演出，舞蹈最難的部分在於「甩頭髮的部分也要一樣」。

▲▼日團AVANTGARDEY統一時代百貨快閃表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲avantgardey頂著妹妹頭假髮、穿著學生服熱舞為特色。（圖／記者周宸亘攝）

首度在台灣舉辦專場演出，她們表示「很開心也很高興」，日前到訪宮廟也有粉絲認出她們，avantgardey開心說：「很多台灣粉絲透過SNS傳訊息給我們，很感謝大家，那天在廟裡時候有跟粉絲小聊幾句。」

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