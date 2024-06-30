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亞莉安娜認了「迷戀知名食人魔」惹議！　受害者家屬痛批：有病

記者劉宛欣／綜合報導

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）近日在接受訪問時，公開承認她曾告訴粉絲自己夢想與70年代的連環殺人狂魔傑夫瑞達默（Jeffrey Dahmer）共進晚餐，這番言論隨即引發了廣泛爭議和批評，不少人指責她身為公眾人物，不應該發表這種迷戀殺人魔的言論。

▲ Ariana Grande迷戀連環殺人魔挨轟。（圖／翻攝自海報）

▲亞莉安娜言論引發爭議。（圖／翻攝自Ariana Grande Instagram）

根據外媒報導，亞莉安娜日前登上Podcast，被問到：「如果妳可以和任何一位在世或已逝的人共進晚餐，妳最想選誰？」亞莉安娜聞言後笑著回答：「我年輕時非常迷戀連環殺手。達默，他非常迷人，我很想和他共進晚餐。」這番話引來了網友的猛烈批評，認為她價值觀有問題，其中，達默受害者家屬更是感到憤怒，公開譴責亞莉安娜「有病」。

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▲ Ariana Grande迷戀連環殺人魔挨轟。（圖／翻攝自海報）

▲美國著名連環殺人狂魔傑夫瑞達默。（圖／翻攝自X）

其中一位受害者Tony Hughes的母親痛心發聲表示：「希望Tony Hughes知道她的言論傷害了很多人，她所說的話讓我非常痛心，讓我想起兒子的痛苦。」直批「Ariana的腦袋真有問題，怎麼能說出這種不負責任的話」，Tony的妹妹也對Ariana的言論表示不滿，並且要求她公開道歉。

傑夫瑞達默在1978年至1991年間殘殺了17名男子，1991年被捕後被判處終身監禁，1994年在獄中被囚犯打死。Netflix曾於2022年將他的殺人事件改編成電影《食人魔達默》（Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story），由男星伊凡彼得斯（Evan Peters）主演。

▲ Ariana Grande迷戀連環殺人魔挨轟。（圖／翻攝自海報）

▲《食人魔達默》在2022年推出。（圖／翻攝自海報）

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