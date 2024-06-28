七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

記者陳怡真／台北報導

炎炎夏日來臨，你是否也期待自己的運勢如盛夏的陽光般耀眼？若你對自己在七月份的生肖運勢感到好奇，千萬別錯過命理師李沄潔老師的詳盡分析。屬豬的朋友在國曆七月，貴人運和桃花運都相當旺盛，令人羨慕。屬雞的朋友，可以邀請舊同事或朋友共進美食，提升貴人運勢。然而，屬狗的朋友，無論在工作還是生活中，本月都可能面臨突如其來的混亂狀況。想知道其他生肖的運勢如何嗎？快來一探究竟，了解自己在七月的運程吧！

▲國曆七月份生肖運勢出爐，快來了解自己在七月的運程吧！（圖／記者陳怡真製）

生肖鼠

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬鼠的朋友，進入國曆七月，工作方面能獲得貴人的提攜，但仍需盡職盡責，按照既定計劃進行。本月應謹言慎行，避免意氣用事，才能遠離是非和小人的破壞。財運方面，錢財容易在不知不覺中流失，建議月初做好規劃，開始記帳以避免透支。投資方面，請勿衝動投入，需做足資訊蒐集才能確保獲利機會。感情方面，單身者的桃花機遇來自他人介紹，想脫單的朋友可請親朋好友幫忙；已婚者則需多留意家中長輩的健康。健康方面，本月容易有鼻子過敏、呼吸道感染等症狀，並可能出現睡眠品質不佳和落枕等不適症狀。

生肖牛

屬牛的朋友，進入國曆七月，請謹記保持中庸之道，避免過與不及。如果現況良好，則可守成；若現況不佳，則需更加積極努力。工作方面，本月需自己主動創造貴人機會，多聆聽少發言，耐心待人，多微笑，廣結善緣，保持愉快心情，有助於增強工作運勢。財運方面，本月容易出現大筆支出，請謹慎控制資金，以備不時之需。感情方面，單身者若有心儀對象，請把握機會；已婚者家庭氣氛和樂。健康方面，盡量減少熬夜，以防火氣過大，避免嘴破、口腔牙齦發炎和神經痛等不適症狀。

生肖虎

屬虎的朋友，國曆七月貴人運與桃花運相當不錯，但成果可能不會立即顯現，請保持正面心態，穩紮穩打前進。工作方面，重要事務需親力親為，多加確認，文件合約需仔細審閱再簽署。財運方面，投資應謹慎，不宜過多加碼以控制風險。感情方面，單身者有桃花機會，但需多加觀察，避免爛桃花；已婚者則應避免因小事傷和氣，保持家庭和樂。健康方面，雖無大礙，但需預防血光災害與交通意外，行車時保持專注，並定期維護保養車輛，以免突發意外。

生肖兔

屬兔的朋友，國曆七月的開運關鍵在於心情調適，保持好心境才能趨吉避凶。工作方面，平穩的心情有助於避免誤判與損失，可多穿亮色衣服可提升磁場。本月不妨多參加喜慶場合，可增添喜氣能量，有助破除災厄運。財運方面，投資需做好功課，持保守態度才能有穩健收益。感情方面，單身者感情運勢平穩，無特別表現；已婚者應扮演中間橋樑角色，勿固執己見，靈活變通以促進家庭和諧。健康方面，易出現筋骨痠痛或舊傷舊疾病復發，另外，特別提醒本月需預防血光之災，不論駕車或行走，請特別小心擦碰跌倒。

▲屬兔的朋友，國曆七月可多穿亮色衣服可提升磁場。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

生肖龍

屬龍的朋友，國曆七月受磁場影響，容易衝動行事。請多徵詢他人意見後再做決定。工作方面，本月可能會遇到計劃趕不上變化的情況，建議提前準備應急方案，並以平常心應對。除了善盡職責外，跳脫平日領域，敞開心胸結識不同思維的人，有助於提升自己。本月可能會出現職場異動或轉換跑道的想法，請全面審慎評估後再做決定。財運方面，投資運勢走弱，見好就收。感情方面，單身者有貴人桃花，應積極拓展人際關係；已婚者需注意孩童健康和外出安全，避免血光之災。健康方面，需留意心肺、胸腔和血壓等不適，請勿憋尿，以免引發膀胱發炎或婦科疾病。

生肖蛇

屬蛇的朋友，國曆七月運勢平穩，但仍需避免弔唁等磁場不佳的場所，以免影響運勢。多接近積極正面的人事物，安排出遊或戶外活動來放鬆身心，有助於提升正能量。工作方面，保持正面心態，學會尊重他人和換位思考，除了能創造雙贏局面，還能吸引貴人相助。本月需仔細審閱合約和合同，保持冷靜，避免草率行事。財運方面，不宜放大槓桿操作，需謹記量力而為，才能獲得穩定的微小獲利。感情方面，單身者若遇到心儀對象，應把握主動出擊機會；已婚者需留意表達方式，以免引起不必要的誤會。健康方面，易有上呼吸道感染和感冒等不適症狀，應加強防護。

生肖馬

屬馬的朋友，進入國曆七月需進行斷捨離，調整好心態，著眼未來發展。工作方面，請將眼光著眼在長遠未來，不要僅追求眼前短利。重要事務請充足準備後再主動出擊，避免過於盲目自信。財運方面，投資財運相當不錯，但不可貪心，需把握退場時機。感情方面，單身者請避免先入為主，給自己機會認識新朋友；如有穩定交往對象，則有討論步入婚姻的可能。已婚者本月需警惕過多開銷導致透支。健康方面，請保持良好作息與生活習慣，並注意腸胃消化不良或便秘問題。

生肖羊

屬羊的朋友，進入國曆七月，先前的努力與按部就班將帶來事半功倍的成果。然而，請謹記勿固執己見，應多聆聽並接納他人的建議。工作方面，本月將會繁忙緊湊，請確實記錄和設定提醒，以免疏漏重要事務和好的靈感。同時，請注意控管情緒，避免自招小人或影響職場人際關係。建議多參加喜慶場合，以提升運勢。財運方面，本月財運起伏較大，需提防大起大落。感情方面，單身者本月沒有桃花機遇，應多參加活動或進修，拓展交友圈；已婚者則需留意與家人的溝通方式，以維持和諧的家庭關係。健康方面，雖有微小不適但無大礙，若有三高或舊疾，請遵醫囑按時服藥並定期回診。此外，本月請勿疲勞駕駛，需特別留意行車安全。

▲屬羊的朋友，國曆七月工作繁忙緊湊，請確實記錄和設定提醒，以免疏漏重要事務和好的靈感。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

生肖猴

屬猴的朋友，國曆七月需特別關注誠信與信譽的經營。工作方面，請持續耕耘現有領域，但本月容易出現莫名急躁情緒，請冷靜思考，以避免因匆忙而產生問題造成損失。如果有新的合作計劃，可著手推動。財運方面，投資有獲利機會，但局面開始下滑時需當機立斷退場。感情方面，單身者與心儀對象關係停滯，無太大進展；已婚者需注意自己與家人的健康狀況，如有不適請儘快就醫。健康方面，本月請重視良好作息與健康生活習慣，保持身體健康，財運與整體運勢皆能獲得提升。

生肖雞

屬雞的朋友，國曆七月貴人運勢顯著，本月不妨多安排與長官或老友的聚會，不僅滿足口福，還能相互切磋增廣見聞。工作方面，本月請記得事緩則圓，保持謙虛低調，避免過於張揚。財運方面，投資有小幅獲利機會，但需謹慎評估並分散風險。感情方面，單身者可透過親友介紹或參加社交活動認識潛在對象；已婚者則應適當放手，讓孩子們自主學習成長。健康方面，應注意工作與休息的平衡，全心投入工作的同時也需給自己足夠的休息和放鬆。特別要留意筋骨痠痛、脖子肩頸腰僵硬以及下半身循環不良。

生肖狗

屬狗的朋友，國曆七月受到磁場影響，生活和工作上可能會出現突發的混亂狀況，需做好充分準備以應對。工作方面，本月有貴人相助，這將帶來不少助力並提升財運。另外本月請多微笑待人，學習他人優點，以增進職場人際關係。財運方面，如果有投資計劃，除了做好功課，還需等待合適的時機再行動。本月可考慮進行小額捐款以幫助弱勢群體。感情方面，單身者應隨緣平常心對待感情，不需刻意追求；已婚者應避免對家人過度嘮叨，以免引發家庭糾紛。健康方面，請確保充足休息，避免過度勞累。若健康狀況允許，不妨捐血助人，以化解血光災害。特別提醒，本月需謹記以和為貴，退一步海闊天空，避免與人發生衝突，以免引發受傷或官司纏身。

生肖豬

屬豬的朋友，國曆七月運勢平穩向上。工作方面，貴人運和桃花運並存，加上之前的努力，本月容易出現新的契機。當大好機會來臨時，請務必把握。此外，本月需特別注意傳達失誤的問題，請再三確認內容無誤後再執行。財運方面，投資有獲利機會，但需謹慎行事。本月需特別提醒自己遵守交通法規，以免因罰單破財。感情方面，單身者有桃花機遇，可以好好把握；已婚者如有備孕計畫，本月成功機率大增。健康方面，需注意睡眠品質，預防失眠和腦神經衰弱，以及皮膚或鼻子過敏。此外，本月需小心血光之災，如擦碰刀傷和跌倒等。

▲屬豬的朋友，國曆七月份需特別提醒自己遵守交通法規，以免因罰單破財。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

► 李沄潔老師介紹◄

李沄潔老師擅長融合東西方命理，將傳統的命理智慧與現代時勢相結合，以貼近現代人的生活方式和語言，引導個案關鍵方向提供建議與解方。深入研究陽宅風水、流年運勢、生肖運勢、命名改名、擇日等領域，擁有超過二十年的豐富經驗，兩岸三地眾多個案委託，備受信賴。持續不斷精進自己研究奇門遁甲造運開運等學問。如果您有興趣瞭解更多關於李沄潔老師的資訊可點我