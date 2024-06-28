上映前8天緊急加拍！　《猛鬼聲泣泣》網羅「泰菲三性混戰」橋段

記者蕭采薇／台北報導

泰國於本月18日通過同婚法案，成為繼台灣、尼泊爾之後，亞洲第三個同婚合法化國家。、長年關注同志議題的知名導演普安農（Poj Arnon），向來會在自己作品中融入同志元素的他，在新片《猛鬼聲泣泣》加入震驚社會的「素坤逸路11巷之泰菲第三性大亂鬥」事件，還是臨時加景補拍。

▲導演普安農緊抓「泰菲第三性大亂鬥」熱門議題，臨時加景補拍，並邀請事件中真實跨性別者加入。（圖／采昌提供）

現象級恐怖喜劇《猛鬼聲泣泣》號稱「泰國爆笑編年史」，就在本片於泰國正式上映前十天，當地發生了震驚社會的「素坤逸路11巷之泰菲第三性大亂鬥」事件，也讓導演緊抓這個熱門議題，明明電影都已經完成所有拍攝與後製。

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在事件持續發生的當下，於素坤逸路11巷臨時加景補拍，甚至邀請當時在事件中的泰國第三性們共同加入拍攝，真實還原事件始末，成為片尾當中的驚喜彩蛋。導演也透露想以這段緊急加拍的彩蛋影片，表達「團結就是力量，請用愛與微笑來取代暴力」的理念。

「素坤逸路11巷之泰菲第三性大亂鬥」事件，起源於今年3月3日晚上，少數幾位泰國與菲律賓跨性別者發生小規模衝突，後來演變成隔天3月4日淩晨，二十多名菲律賓跨性別者，襲擊兩名泰國跨性別者；由於寡不敵眾的關係，最終導致該兩位泰國跨性別者慘敗，網路上還流傳他們被扒光的慘況。

▲《猛鬼聲泣泣》導演普安農（左）臨時補拍「泰菲第三性大亂鬥」場面，受訪時表達「團結就是力量，請用愛與微笑來取代暴力」的理念。（圖／采昌提供）

這種人多欺負人少的情況，引發泰國跨性別族群不滿，最終演變成數百名泰國跨性別人士，聚集在打人菲律賓跨性別人士居住的酒店門前進行抗議的衝突。這場衝突更在社群平台X（前稱Twitter）上炸鍋，一度成為泰國熱門話題冠軍。

向來關注同志議題與同志人權的導演決定臨時加景，並在3月6日晚上在素坤逸路11巷進行拍攝，試圖真實還原事件始末。當天拍完再花費兩天時間，於8日完成剪輯並重新送審，準時在14日於泰國正式上映。雖然這段補拍的彩蛋短片，劇情獨立，跟本片主線劇情沒有正相關聯，但台灣片商也將保留這段影片，原汁原味呈現給所有台灣觀眾，一窺當時事件的場面。



拍攝的高度機動性，也讓泰國業界為之咋舌。導演普安農對此表示：「我們不支持第三性互相毆打，我們想從『群體團結』的角度來看待這起事件。泰國人民，如果我們受到欺負，就必須奮力反抗，不能侮辱我們的尊嚴。」這部電影在泰國熱賣超過1.3億台幣，並於7月5日在台爆笑上映。