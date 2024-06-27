最美國中生15歲了！　幻藍小熊爆全員母胎單身「全靠幻想」

記者蔡琛儀／台北報導

GENBLUE幻藍小熊推出新單曲〈專屬的夏天〉，整首歌歌詞充滿夏戀感粉紅泡泡氛圍，讓有禁愛令，也沒談過戀愛的她們只好在錄音時靠「幻想」來詮釋，團員采甄更把自己的未來戀愛約會感覺唱進歌曲中，愛吃芋頭的她說：「想像著跟喜歡的人在夏天到冰店買一支芋頭冰棒，然後一起坐在大樹下吃冰談情說愛。」而幻藍小熊還與麗寶樂園合作，讓歌曲成為園區的夏日配樂，並在樂園中設置打卡點，並推出送門票活動，讓粉絲有機會去麗寶樂園玩。

▲GENBLUE幻藍小熊推出新歌〈專屬的夏天〉。（圖／FILA提供）

問及唱到歌詞中一句「Dancing with you」是想著哪位對象，結果每位成員幾乎答案都是爸爸，像是Nico及隊長XXIN就提到小時候最難忘的夏天回憶就是被爸爸帶出去遊山玩水，其他成員更附和提議：「希望有機會全部團員帶著家人們一起在夏天來個團體旅行，一定很棒！」

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她們現已在韓國受訓超過4個月，並進入最後訓練階段，更開始進行出道新歌的MV錄製拍攝，隨著九月出道倒數，GENBLUE幻藍小熊最近加緊補習韓文能力，除了韓籍成員Ayeon外，每個人只要在練舞空檔都是抱著韓文書猛K，采甄更苦笑說：「大家都忙著跟韓文書當好朋友！一天當三天用，拚了！」

▲GENBLUE幻藍小熊目前在南韓受訓。（圖／FILA提供）

提及團體中的忙內Nico即將過15歲生日，身為姐姐的五位成員決定「各自分工」為她慶生，像是Ayeon想幫減肥中的Nico做一頓健康好吃的慶生餐，許媛媛則想要寫「土味情話」大全逗她開心，至於采甄擇善盡康樂股長身分想帶Nico出門玩，「因為她放假時常不出門，我想趁著她生日帶她去首爾好逛的地方玩！」問及Nico自己的生日願望，她表示：「除了所有我愛的人都能開心健康外，餅乾們也能一直在我們身邊！另外最大的願望就是希望大家都能吃不胖！」