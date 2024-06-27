台灣女星第1人！舒淇獲選奧斯卡金像獎評審　集齊「4大滿貫」

記者黃皓瑋／綜合報導

舒淇2005年以電影《最好的時光》榮登金馬影后，此後她陸續擔任坎城影展、柏林影展、威尼斯影展的評審，達成3大影展「大滿貫」。日前她再創下新紀錄，獲選為美國影藝學院（AMPAS）的新成員，等同於獲得奧斯卡金像獎的評審資格，成為台灣首位「4大滿貫」的女星。

▲舒淇獲得奧斯卡金像獎的評審資格。（圖／路透）

美國影藝學院是奧斯卡金像獎的主辦單位，學院會員依規定可以擔任評審，參與獎項投票。美國影藝學院25日公開新會員名單，共有487位電影從業人員獲選，舒淇以《最好的時光》、《刺客聶隱娘》為代表作品名列其中。此外，名單中也包含南韓男星姜棟元、日本影帝役所廣司、美國女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）等人。

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▲舒淇日前獲選為美國影藝學院的新會員。（圖／翻攝自美國影藝學院官網）

舒淇2008年成為柏林影展評審，隔年擔任柏林影展的競賽片評審，去年則出任威尼斯影展正式競賽評審，成為台灣首位擔任過3大國際影展評審的女性演員。她此次獲選美國影藝學院會員，不僅再度創下台灣第1，也成為繼鞏俐、張曼玉之後，第3位達成電影獎評審「4大滿貫」的華人女星。

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