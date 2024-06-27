ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣女星第1人！舒淇獲選奧斯卡金像獎評審　集齊「4大滿貫」

記者黃皓瑋／綜合報導

舒淇2005年以電影《最好的時光》榮登金馬影后，此後她陸續擔任坎城影展、柏林影展、威尼斯影展的評審，達成3大影展「大滿貫」。日前她再創下新紀錄，獲選為美國影藝學院（AMPAS）的新成員，等同於獲得奧斯卡金像獎的評審資格，成為台灣首位「4大滿貫」的女星。

▲▼舒淇。（圖／翻攝自美國影藝學院官網、路透）

▲舒淇獲得奧斯卡金像獎的評審資格。（圖／路透）

美國影藝學院是奧斯卡金像獎的主辦單位，學院會員依規定可以擔任評審，參與獎項投票。美國影藝學院25日公開新會員名單，共有487位電影從業人員獲選，舒淇以《最好的時光》、《刺客聶隱娘》為代表作品名列其中。此外，名單中也包含南韓男星姜棟元、日本影帝役所廣司、美國女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）等人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼舒淇。（圖／翻攝自美國影藝學院官網、路透）

▲舒淇日前獲選為美國影藝學院的新會員。（圖／翻攝自美國影藝學院官網）

舒淇2008年成為柏林影展評審，隔年擔任柏林影展的競賽片評審，去年則出任威尼斯影展正式競賽評審，成為台灣首位擔任過3大國際影展評審的女性演員。她此次獲選美國影藝學院會員，不僅再度創下台灣第1，也成為繼鞏俐、張曼玉之後，第3位達成電影獎評審「4大滿貫」的華人女星。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

梁云菲挑戰自由潛水版16蹲！　用「一口氣」跳完動作超俐落

推薦閱讀

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了！　喜曬超音波：年底見

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了！　喜曬超音波：年底見

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」！她整晚失眠奔機場：很擔心

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」！她整晚失眠奔機場：很擔心

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

百萬YTR小吳罕見動怒！公開3截圖「被廠商踩地雷」直球對決：背後小動作

百萬YTR小吳罕見動怒！公開3截圖「被廠商踩地雷」直球對決：背後小動作

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

T-ara芝妍2年婚姻驚爆破滅！教練直播爆料：聽說離婚了　震撼韓網

T-ara芝妍2年婚姻驚爆破滅！教練直播爆料：聽說離婚了　震撼韓網

Bruno Mars「預售即秒殺」高雄5萬票被搶光！　主辦緊急宣布加場

Bruno Mars「預售即秒殺」高雄5萬票被搶光！　主辦緊急宣布加場

具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使

具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了！　喜曬超音波：年底見

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」！她整晚失眠奔機場：很擔心

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

百萬YTR小吳罕見動怒！公開3截圖「被廠商踩地雷」直球對決：背後小動作

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

T-ara芝妍2年婚姻驚爆破滅！教練直播爆料：聽說離婚了　震撼韓網

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

舒淇, 奧斯卡, 鞏俐, 張曼玉, 姜棟元, 役所廣司

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 江祖平狂瘦8公斤回歸　為演出自添行頭霸氣「包色」
  2. 解婕翎驚爆遭廠商欠款！「被已讀不回」不忍了：該每天tag通知他嗎
  3. 彭佳慧擔任說書人！沈可尚耗時5年拍新作：變客家研究生
  4. 韓擬推「人臉辨識進場」防演唱會黃牛！　網友大反彈：這是個人隱私
  5. 陳美鳳馬來西亞開唱　 與5000名粉絲狂嗨90分鐘
  6. 最美國中生15歲了！　幻藍小熊爆全員母胎單身「全靠幻想」
  7. 台灣女星第1人！舒淇獲選奧斯卡金像獎評審　集齊「4大滿貫」
  8. 李佳穎懷孕初期「2度血崩送醫」血壓飆177！臥床安胎2個月淚崩：最無助
  9. 泰勒絲唱一半「蟲子飛進嘴裡」！　咳嗽摀脖表情痛苦
  10. 《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366