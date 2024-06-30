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小孟老師／6月30日星座運勢　雙子月底加薪日「巨蟹達成目標」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：建立完善制度
感情：多看對方優點
財運：分散獲利風險
幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：金牛

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雙子座

工作：放假充電進修
感情：欠缺良好溝通
財運：公司為你加薪
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：牡羊

天秤座

工作：勇攀高峰良機
感情：持續維持狀態
財運：暗中獲取財源
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：努力帶來希望
感情：避免口角爭執
財運：實體店面收租
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙魚

金牛座

工作：迎接多采多姿
感情：收穫甜蜜感情
財運：賺取小額買賣
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：射手

處女座

工作：工作效率提高
感情：相互尊重包容
財運：財神爺來眷顧
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：達成共同目標
感情：深情永恆約定
財運：錢財有好發展
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天秤

天蠍座

工作：通曉職場秘訣
感情：需要信任維持
財運：調整獲利模式
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：水瓶

雙魚座

工作：衡量自我價值
感情：多加體諒彼此
財運：減少意外風險
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：放心獲得好運
感情：真心才能長久
財運：財富回收增多
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：處女

獅子座

工作：保持健康身體
感情：溫馨甜蜜微笑
財運：特殊財運管道
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：雙子

射手座

工作：提高產品品質
感情：感情恩愛如初
財運：零售小賺利潤
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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