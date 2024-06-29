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小孟老師／6月29日星座運勢　金牛巨蟹把握今天「做什麼都成功」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提升客戶關係
感情：兩人幸福相伴
財運：制定長期目標
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：獅子

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雙子座

工作：獲得公眾認可
感情：相互共同支持
財運：先休息緩投資
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：金牛

天秤座

工作：維護職場和諧
感情：調整相處模式
財運：開店生意有賺
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：提升職業價值
感情：下定決心開始
財運：投資適應變化
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：雙魚

金牛座

工作：公司狀況良好
感情：順利渡過挑戰
財運：財運順有賺錢
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：水瓶

處女座

工作：解決同事衝突
感情：情感細水長流
財運：適合動腦賺錢
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：增加新的客戶
感情：燃起愛的火焰
財運：理財獲利日子
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：天蠍

天蠍座

工作：迅速反應處理
感情：愛無私地分享
財運：正確理財消費
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：處女

雙魚座

工作：客戶表達感謝
感情：友情喜悅歡聚
財運：適時調整策略
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：保持清醒頭腦
感情：回憶歡樂時光
財運：篩選購買股票
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天秤

獅子座

工作：在乎頭銜職位
感情：彼此守護戀情
財運：投資專注度高
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：魔羯

射手座

工作：發展個人品牌
感情：喜悅獲得真愛
財運：瞭解避免風險
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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