遭轟「變性人會短命」！小A辣高EQ回應　最後悔「沒凍精」

▲小A辣除了進化自己的外貌，對拍照的自信度，她也因為上課進步很多。

圖文／鏡週刊

小A辣說，在她粉絲頁上，有人時常留言「變性人會短命」，她都會這樣回覆，「棺材裡面裝的不是只有老人而已。」她淡淡說，有時候人也會意外死亡，人嘴巴再不留口德的話，很容易意外就先來。

但這些其實都對她無傷。小A辣想起，2017年，她跟好友林進一起唱跨年晚會，在十萬人面前上台表演，「我覺得這樣就是一個人生成就，因為很少有網紅可以登上跨年大舞台 ，雖然那時唱得很難聽，被批評。別人可能會很難過，但我就是覺得，我可以上台啊，怎麼了。」更想起自己有時看一些過氣藝人或網紅的新聞，網友不按讚也不按怒，連留言都懶得罵。「我被罵，我也是開心的。因為可以為了罵我，而留下那些難聽的字眼，代表他有深思熟慮想過，特別想罵妳這個人，才會留下來罵。」

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▲以前談戀愛容易暈船，現在小A辣心態變了，人家想玩，我就跟他玩，但強調寧缺勿濫。

小A辣說，自己現在已經過了被流量綁架的時期了，過去為了點閱跟流量，她會不擇手段，罵髒話、腥羶色，現在小A辣也不一定要做這些色色的內容了。她的身體與身分證這幾年更換了性別，但同時也因自己沒辦法生小孩，小A辣去年與交往近6年的男友分手。某方面來說，是因為愛而分手，她承認最戒不了的是習慣。

從2018年開始整形，到2020年去做變性手術，這段時間小A辣的男友都陪她一起。「分手不算是痛苦。我習慣照顧別人，每天睡醒的時候看到他，就是一種習慣，變成親人了；突然看不到他，總是會有一些失落感跟難過。想到他未來可能變成別人的老公或男朋友，我就會覺得是前人種樹，後人乘涼。（成語可以這樣用嗎？）我把他調教得這麼好，之後他去照顧別人。」

▲就算變性可能會短命，小A辣都要此生燦爛，更要開心。

她想起與男友是2017年在一起，「那時候我完全是男生的身體，他是喜歡女生的直男。他的朋友就不理解，為什麼他會跟一個男扮女裝的人在一起；他會被朋友言語霸凌，說怎麼跟一個人妖在一起。我本來一直覺得自己是可愛型，條件很足夠了。但因為男友的朋友這樣講，加上我從台北西門町搬到東區，我才發現路上有很多整形的女生，都很漂亮，後來才開始想要整形。」

她事後想想，交往後她比較少花枝招展打扮，有時就像黃臉婆，身材也不會特別控管⋯直到分手之後，她認為自己反而更好。過去愛另一半勝過自己的她終於領悟，「原來我真的要好好愛自己，把自己打扮好。去年分手後，我開始注重口服保養、多吃維他命C、防曬。」

變性，她只有後悔一件事，「我現在最後悔的，就是當初變性前我沒有凍精，以後說不定還可以有自己的小孩。我那時候沒想過要有小孩，單純想說變性應該會短命喔，我應該來不及等到小孩長大。算了，我還是不要把小孩弄出來好了，小孩會很可憐。現在有點後悔，是因為我很喜歡照顧人，如果要從另一半跟小孩之中選的話，我會選擇照顧小孩。」

妝髮：何育繡 服裝：小A辣私服



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