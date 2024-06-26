台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

記者劉宛欣／綜合報導

女星許鈞鈞演出《戲說台灣》打開知名度，後在八點檔《天道》表現也相當出色。她近日登上《單身行不行》節目，透露某次經朋友介紹，與一名骨科醫師出去見面約會，沒想到對方竟然在車上強吻她，被質問為何那麼做時，竟然還給出了相當無恥的答案。

▲許鈞鈞分享約會遇到的恐怖對象。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

許鈞鈞日前登上《單身行不行》分享不愉快的約會經驗，某次經朋友介紹她認識一名骨科醫師，初次見面時，對方開車來載她，沒想到晚餐竟然是帶她去喝鱉湯，她不敢喝，但礙於不想破壞氣氛，還是硬著頭皮喝下去，結束後覺得時間已經很晚，便提議要回家休息，對方也沒有多說什麼，便載她回家。

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▲首次約會，許鈞鈞就被帶去喝鱉湯。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

怎料，車子到了許鈞鈞家樓下，她正在打開車門下車時，該名醫師竟突然出手抓住許鈞鈞，直接狂吻她，許鈞鈞回想當時驚恐不已，表示「他的手架在我脖子上，我是沒辦法動的，我的手一直擋！」但仍敵不過對方的力氣，主持人邱沁宜一聽也皺起眉頭說「這樣已經是暴力了，不OK」。

▲許鈞鈞遭男方強吻。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

沒想到傻眼的還在後頭，骨科醫師親完許鈞鈞後，許鈞鈞傻言質問「我們第一次出去就這樣子，你不怕我們不會有下一次了嗎？」對方竟然回答「如果這次不這麼做，我就沒有下一次了」，擺明了就是故意要佔人便宜，再度讓邱沁宜傻眼評論「這完全不尊重人，可以報警了」。