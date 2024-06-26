記者蔡宜芳／綜合報導

香港29歲男星文頌男在去年被診斷出患有罕見癌症「尤文氏肉瘤」，他為此淡出演藝圈進行治療，但不久前再度被送進醫院。就在文頌男暫停更新社群五天後，其胞姊於日前透露他目前下半身已經沒有知覺，狀況讓眾人相當擔憂。

▲文頌男在去年被診斷出罹患尤文氏肉瘤。（圖／翻攝自Instagram／koba_mcn）

文頌男在接受超過二十次的電療後，日前仍因身體疼痛難耐，打電話叫救護車前往醫院就醫。他21日曾發文透露，自己在住院五天後中於出院，但他形容過程「簡直是惡夢」。文頌男指出：「他們（醫生）還是找不到我上右背痛、右頸痛、後腦勺右邊頭痛、咀嚼無力、右邊舌頭沒力的原因是什麼，就算我出聲要求，他們也不願意幫我照下腦、脖子、胸的MRI（因為MRI是真正最能夠看到這些地方是不是有問題 ）。」而醫院每隔一天就要幫他照一次X光和斷層掃描，根本看不到任何異樣，「為什麼不一次性一天照，要延長我在醫院的痛苦呢？」

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▲文頌男日前又因身體不適送醫。（圖／翻攝自Instagram／koba_mcn）

文頌男在21日發文後，至今已經有五天沒有在更新動態，沒想到，文頌男的姊姊Hilary突然在個人社群透露，文頌男日前被發現腫瘤已經擴散，下半身沒了知覺，「一個沉默的擁抱，大家沒有說話，將會面對什麼，彼此心中有數。世人經常抱怨世界不公，世界的現實，無力感，如果是你當面對死亡的時候，你能放開嗎？」證實弟弟的情況不太樂觀。