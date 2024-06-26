ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

文頌男罹罕癌又送醫！　消失5天…親姊證實惡化：下半身失去知覺

記者蔡宜芳／綜合報導

香港29歲男星文頌男在去年被診斷出患有罕見癌症「尤文氏肉瘤」，他為此淡出演藝圈進行治療，但不久前再度被送進醫院。就在文頌男暫停更新社群五天後，其胞姊於日前透露他目前下半身已經沒有知覺，狀況讓眾人相當擔憂。

▲▼文頌男罹罕癌又送醫！　消失5天…親姊證實惡化：下半身失去知覺。（圖／翻攝自Instagram／koba_mcn）

▲文頌男在去年被診斷出罹患尤文氏肉瘤。（圖／翻攝自Instagram／koba_mcn）

文頌男在接受超過二十次的電療後，日前仍因身體疼痛難耐，打電話叫救護車前往醫院就醫。他21日曾發文透露，自己在住院五天後中於出院，但他形容過程「簡直是惡夢」。文頌男指出：「他們（醫生）還是找不到我上右背痛、右頸痛、後腦勺右邊頭痛、咀嚼無力、右邊舌頭沒力的原因是什麼，就算我出聲要求，他們也不願意幫我照下腦、脖子、胸的MRI（因為MRI是真正最能夠看到這些地方是不是有問題 ）。」而醫院每隔一天就要幫他照一次X光和斷層掃描，根本看不到任何異樣，「為什麼不一次性一天照，要延長我在醫院的痛苦呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼文頌男罹罕癌又送醫！　消失5天…親姊證實惡化：下半身失去知覺。（圖／翻攝自Instagram／koba_mcn）

▲文頌男日前又因身體不適送醫。（圖／翻攝自Instagram／koba_mcn）

文頌男在21日發文後，至今已經有五天沒有在更新動態，沒想到，文頌男的姊姊Hilary突然在個人社群透露，文頌男日前被發現腫瘤已經擴散，下半身沒了知覺，「一個沉默的擁抱，大家沒有說話，將會面對什麼，彼此心中有數。世人經常抱怨世界不公，世界的現實，無力感，如果是你當面對死亡的時候，你能放開嗎？」證實弟弟的情況不太樂觀。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

推薦閱讀

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

遭球星劈腿「小三被逼墮胎」！霖霖情傷體重只剩38公斤　煎熬心聲全說了

遭球星劈腿「小三被逼墮胎」！霖霖情傷體重只剩38公斤　煎熬心聲全說了

快訊／王柏傑爆酒駕！謝欣穎現身還原事件　「他當天真的沒喝酒」

快訊／王柏傑爆酒駕！謝欣穎現身還原事件　「他當天真的沒喝酒」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

文頌男

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 29歲港星罹罕癌又送醫！　消失5天…親姊證實惡化：下半身失去知覺
  2. 少女時代孝淵要來了！　7月林口開唱「還有其他二代團」
  3. 準金曲新人開唱求集氣　超大咖前輩來送祝福
  4. 快訊／王柏傑爆酒駕！謝欣穎現身還原事件　「他當天真的沒喝酒」
  5. 雷光夏消失歌壇9年「還拿了金馬獎」　再發新輯曝與父雷驤對談畫面
  6. 柔柔被問「會跟另一半分享薪資、存款嗎」！　她10字親吐現況
  7. 國台辦警告「別亂扣帽子都歡迎再來」！波特王回嗆：鴻門宴厲害了
  8. 金曲35／《模王》翻紅被嫌「長得沒特色」　林俊逸等32年終於要搶歌王
  9. 具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使
  10. 許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366