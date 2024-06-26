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許維恩、王家梁為愛女存百萬基金：就是要寵到爆　連證券戶都開好

記者蔡琛儀／台北報導

許維恩、王家梁夫婦去年迎接愛女「忒忒」誕生，時光匆匆，如今忒忒也滿一歲了，今（26日）夫妻倆為寶貝女兒舉辦抓周派對，邀請眾親友到場，睜著圓滾大眼的忒忒剛開始還毫不怯場，但後來可能是現場人太多開始鬧情緒，連爬過聰明門的環節也改成高舉聰明門，讓王家梁抱著她走過去，最後也順利完成抓周，分別抓到寶劍、官印和蒸籠，超萌的畫面逗得滿場賓客哈哈大笑。

▲▼ 許維恩 王家梁 / 忒忒抓週派對-王家梁,忒忒,許維恩。（圖／記者黃克翔攝）

▲許維恩、王家梁夫婦為女兒忒忒舉辦抓周派對。（圖／記者黃克翔攝）

夫妻倆愛女心切，不僅已經幫忒忒準備好教育基金，還另外幫她存了7位數的基金讓她長大後可以使用，甚至連證券戶都開好，打算替女兒投資理財，許維恩笑說：「都要幫她未來備好，女生一定要寵到爆啊！」王家梁則開玩笑表示若現在買台積電，未來搞不好會漲到2000元。

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她也坦言有2個朋友已經來「提親」，其中一位還放話要送房子，對於女兒未來幾歲才能交男友？兩人都看很開，許維恩說：「現在搞不好幼稚園就會交了，也OK，但我們會把關，會守的很緊。」王家梁更打趣說女兒上下課時間都會站在校門口等。

▲▼許維恩 王家梁 / 忒忒抓週派對-王家梁,忒忒,許維恩。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 許維恩和王家梁頻哄女兒完成抓周儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼許維恩 王家梁 / 忒忒抓週派對-王家梁,忒忒,許維恩。（圖／記者黃克翔攝）

被問到未來有沒有考慮讓女兒也進入演藝圈？許維恩說未來的事順其自然，但還是會希望女兒先顧好課業，「不要太累就好，拍戲這種東西沒日沒夜，我希望她身心靈都健全長大再去做這件事。」更爆料女兒未滿一歲時就接了三四個代言，自嘲：「工作量比我還大！」因此對於拍照頗為習慣。

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