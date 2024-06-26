温嵐回來了近照曝光！　「辣秀性感美腿」宣佈花蓮開唱　

記者蔡琛儀／台北報導

「2024花蓮夏戀嘉年華」將於7月3日至7日在花蓮市東大門廣場舉行，全程免費入場。活動邀請了包括周湯豪、五堅情、告五人、温嵐、丁噹等多位知名歌手參與演出。5日登場的温嵐已許久沒有公開在台灣演出，也已經10年沒有去過花蓮，讓她超級期待。

▲温嵐參加花蓮夏戀嘉年華。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮好山好水，是否會想在當地longstay？她笑回：「目前的工作實在是沒辦法『長住』，但希望能夠常常去花蓮演出，一有機會肯定會帶著家人常常去住。」談到在地美食，就連身材苗條的温嵐也抵抗不了，直指：「花蓮的美食太多了包子，扁食，炸彈蔥油餅，鋼管紅茶，玉里麵，橋頭臭豆腐，還有我最愛的部落美食，太多數不清了。」最後她特別向粉絲們預告，「曲目肯定要跟大家一起同歡，特別是花蓮是原住民的大本營，我將會穿改良式的族服跟大家見面。」

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本屆金曲獎入圍4獎的人氣樂團告五人每年夏天幾乎都會來花蓮演出，他們表示「很喜歡花蓮的鬆弛感，一切是那麼的寧靜和舒心。其實每次到花蓮我們都會去夜市晃晃，玩射氣球雲安技術很不錯！美食的話其實花蓮有很多很好吃的甜點店我們自己也很喜歡。」也期許未來可以在花蓮創作新作品，更相約大家：「唱完一起去逛東大門夜市找夜生活！」

▲▼告五人、丁噹參加花蓮夏戀嘉年華。（圖／花蓮縣政府提供）

丁噹也已睽違花蓮多時，「記得以前連續好幾年都參加，超級開心！每次在火車上看到花蓮美麗的風景就已經非常興奮，很期待再次回到花蓮！」也很期待屆時能品嚐炸蛋蔥油餅，西瓜汁，水果刨冰等美食，更打趣說：「希望能常常來度假而不是來工作。」