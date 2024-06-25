《腦筋急轉彎2》為什麼阿羞最大隻？阿慕最迷你？　導演神解答

記者蕭采薇／綜合報導

皮克斯動畫電影《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2），短短8天就打破《沙丘2》的紀錄，成為今年最賣座電影，在台也已突破2億票房。其中不少彩蛋和設定都讓人津津樂道，關於第二季新角色「阿羞」和「阿慕」的體型差，導演也作出解釋。

▲《腦筋急轉彎2》阿羞是個大塊頭，卻代表的是「害羞」的情緒。（圖／迪士尼提供）

隨著主角萊莉進入青春期，她腦中的情緒也更為複雜，出現了阿焦、阿羞、阿慕和阿廢，四個新的情緒角色。其中阿羞雖然是個害羞的大隻佬，有著水汪汪大眼的阿慕則是所有角色中最小隻的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《腦筋急轉彎2》「阿慕」代表的是羨慕，也象徵人在羨慕嫉妒時，常覺得自己很渺小。（圖／迪士尼提供）

而對於這樣的設定，導演凱爾西曼恩也有解釋。因為「阿慕」代表的是羨慕，人在羨慕別人時，總是會覺得自己很渺小，所以設計成小小一隻。而「阿羞」代表的是害羞、尷尬等情緒，而我們常常會明明只是小事，卻因為害羞或尷尬，而放大成極大的感受。

▲《腦筋急轉彎2》阿羞（左一）和阿慕（右二）體型有著極大對比。（圖／迪士尼提供）

《腦筋急轉彎2》已創下動畫電影第二最高票房紀錄，打破先前由《超級瑪利歐兄弟》（The Super Mario Bros. Movie）保持的9200萬美元（約新台幣28.1億元）紀錄。且加上暑假即將到來，外媒樂觀認為，有望在七月初達到10億美元（約新台幣323.7億元）票房。

▲《腦筋急轉彎2》短短8天就打破《沙丘2》的紀錄，成為今年最賣座電影。（圖／迪士尼提供）