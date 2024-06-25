直擊／Energy記者會敲完冰磚　「Toro突衝後台」真相曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

Energy今（25日）合體出席連鎖超市代言活動，不過在敲冰磚時，Toro的鼻頭不慎被碎冰割傷，還立刻到台下處理，他笑說要謝謝書偉提醒自己掛彩，坤達卻冷不防說：「說不定是被你（書偉）弄到的。」眾人立刻開始爆料，書偉以前被稱作「人間凶器」，因書偉想呈現好演出，被形容跳舞像「戰鬥陀螺」一樣，每個人都有在排練或工作時被他打到，書偉一聽喊冤直呼：「我沒印象！」

▲Energy帥氣合體現身代言活動。（圖／記者蔡琛儀攝）

不過最嚴重是某次阿弟和牛奶拍武打對手戲，結果阿弟出拳失誤，當場被牛奶一拳打到大拇指脫臼，還緊急掛急診把手指凹回去，再重新回到工作崗位。

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▲Toro鼻頭被碎冰割傷。（圖／記者蔡琛儀攝）

而他們小巨蛋演唱會進入倒數一個月，透露大家都有保險，牛奶說當爸後就不會再去做極限挑戰，「在自己能力範圍去做，有風險的不要逞強，現在不是一個人，以照顧小孩長大為優先。」而有懼高症還怕黑的書偉，這次演唱會也將克服心理恐懼登上高台，打趣說：「我還沒有生小孩，可以上去。」

他們為演唱會積極備戰，體態也嚴格控制，目前五人看來狀態都極佳，自稱是易胖體質又愛吃的牛奶，近期拒絕澱粉，只吃優質蛋白質，坤達則反而增肌1、2公斤，阿弟說之前胖到快86公斤，現在瘦了10公斤；Toro則表示自己是瘦身幅度最大的，被坤達虧：「他以前是totoro。」Toro透露跟五年前比，已經瘦掉半個自己，至少15公斤左右。

團員公認上半身最壯的是坤達，下半身最壯的是Toro，阿弟說：「他大腿小腿一樣粗。」更說他很羨慕Toro有田徑腿，Toro則坦言以前對於自己大小腿一樣粗有點自卑，因此很愛穿長褲，最近發現好像很流行他這樣的腿，因此也愛上穿短褲。