朴宰範加入成人平台onlyfans　「胯下往上拍」18禁視角曝⋯網傻眼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓性感男星朴宰範（正名：朴載範，Jay Park）身材練得精壯，演唱會上經常脫掉上衣，讓歌迷大飽眼福。近期，他為了宣傳即將在30日推出的新歌〈McNasty〉，宣布加入成人付費平台「OnlyFans」，成為KPOP首位入主該平台的歌手，破格的宣傳手法震撼演藝圈，歌迷直呼「太新鮮了」，但也有人持反對意見認為「這樣好嗎」。

▲朴宰範加入成人平台onlyfans，歌迷支持，但韓網不太能接受。（圖／翻攝自IG）



朴宰範24日重磅宣布加入成人付費平台「OnlyFans」，所有內容只有會員看得到，據悉，他甫加入就送上多張性感照，曝光一張半裸躺著的視角並把女性內衣、褲放在自己身上，還有一張從胯下往上拍的視角，火辣尺度令粉絲看得臉紅、心跳加速。

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▲▼韓媒曝光朴宰範在平台發出的照片，18禁視角令人非常有遐想。（圖／翻攝自insight）



他則寫下文字「謝謝大家的支持，大家需要來點有些不一樣的，能夠這裡（平台OnlyFans）我很開心」，為了宣傳新歌卯足全力，歌迷笑喊「這真的只有朴宰範做得到」、「果然是Jay Park」、「有點期待」。

不過，韓網並非一片支持聲浪，也有人表示「不太能理解他的做法」、「為了宣傳為何要加入成人平台」、「他是想放棄韓國市場了嗎」，正反意見不一。