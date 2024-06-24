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白冰冰機上巧遇黃宣　「顛覆我的想像」狂讚：從他身上看到貓王

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手黃宣近來參加大陸競演節目《歌手2024》受到高度關注，而資深女星白冰冰24日透露，她已經關注黃宣一陣子，沒想到會在飛機上巧遇，直言「顛覆了我對他的想像」，更讚說：「從他身上好像看到了我小時候就仰慕的貓王。」

▲▼白冰冰機上巧遇黃宣「顛覆我的想像」：從他身上看到貓王。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰（白雪嬅）、YELLOW）

▲白冰冰在機上巧遇黃宣。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰（白雪嬅）、YELLOW）

白冰冰在貼文中提到，她認為黃宣有別於現代「酷酷的年輕人」，私底下是個非常有禮貌的好青年，自己也被對方顛覆想像，「我一向是走在時代尖端的演藝工作者，這是做節目的人勢必要做的功課，因此我關注黃宣有一陣子了！」

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白冰冰表示，從除夕特別節目開始，她就注意到了黃宣的多才多藝，「我發現他能主持又能唱歌，他從幕後走到幕前，到底是一帆風順，還是歷盡了關卡，總而言之看到一代新人的成就，我都是很祝福的！」

▲▼白冰冰機上巧遇黃宣「顛覆我的想像」：從他身上看到貓王。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰（白雪嬅））

▲白冰冰分享與黃宣的合照。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰（白雪嬅））

白冰冰更說，自己在黃宣身上看到了偶像貓王（艾維斯普里斯萊，Elvis Aaron Presley）的影子，「雖然演出的內容不一樣，他能抒情也能很雷鬼，靜如處子動如脫兔，不管你喜不喜歡他的表演，他都是很突出的。」也期待未來能邀請對方到自己的節目表演。

【白冰冰全文】

在飛機上偶遇《歌手2024》節目爆紅的「黃宣」，有別於現代酷酷的年輕人，舞台下的黃宣是非常有禮貌的好青年，顛覆了我對他的想像，我一向是走在時代尖端的演藝工作者，這是做節目的人勢必要做的功課，因此我關注黃宣有一陣子了！

從台視的除夕特別節目開始，我發現他能主持又能唱歌，他從幕後走到幕前，到底是一帆風順，還是歷盡了關卡，總而言之看到一代新人的成就，我都是很祝福的！

從他身上好像看到了我小時候就仰慕的貓王，雖然演出的內容不一樣，他能抒情也能很雷鬼，靜如處子動如脫兔，不管你喜不喜歡他的表演，他都是很突出的，期待《超級冰冰秀》很快能夠邀請到他來演出！

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