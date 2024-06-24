陳沂31萬社群遭檢舉「無法使用」！　突被消失無奈發聲：我沒犯任何錯

記者孟育民／台北報導

知名網紅陳沂以針砭時事和人物而聲名大噪，一路以來樹敵無數，去年才發生路上被毆事件，不料如今她的謀財工具31萬追蹤的臉書及IG帳號，因為遭到大量檢舉而被停權，現在整個帳號消失。她稍早向《ETtoday星光雲》表示，目前正在聯繫臉書官方，還在等待回應，說起被檢舉的原因，她說：「我被檢舉的理由是整個帳號涉及詐騙，根本莫須有的罪名。」

▲陳沂社群被檢舉遭盜停權。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

陳沂對於帳號被停權一事相當無奈，現在能做的只有聯繫官方，「如果今天我是犯錯所以被ban我承受，但我沒有犯任何錯，只是行使憲法保障人民的言論自由，卻被消失，這是我感到可怕的。」問她會想開新的社群嗎？她則說：「目前先聯繫官方看看，我目前透過朋友們幫忙聯繫官方。」

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▲▼陳沂目前都無法使用。（圖／陳沂提供）

陳沂靠著針砭時事和人物聲名大噪，還因此接到不少業配，敢言的她日前才和台北市議員苗博雅在網路上起爭執，引起不小的討論，如今她整個帳號被消失，等於發聲的平台無法使用，一系之間言論自由跟謀財工具都沒了，讓她蠟燭兩頭燒，她說只盼能早日解結問題，讓社群帳號恢復正常。