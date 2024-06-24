52歲馬力歐力拼第二胎！　大老婆11歲「憂比她早走」曝辛苦備孕過程

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請馬力歐、吳大維、狄志杰上節目暢談「中年帶娃虛累累」話題，馬力歐說，他跟老婆差11歲，以正常來說他會比老婆先走，之前跟女兒談到變老話題，女兒還哭著說我不要你們變老。最近，馬力歐還在努力生第二胎，他說過程很辛苦，打針、失敗又打針，就是希望怕女兒太孤單，希望能給女兒一個伴。

▲馬力歐說目前積極準備生第二胎。（圖／緯來戲劇台提供）

馬力歐與沈玉琳都是47歲才當爸爸，沈玉琳說，有次他去公園陪孩子玩溜滑梯、吊鞦韆，回家後老婆孩子上樓，他轉頭去找中醫針灸。馬力歐說，他寵女不手軟，家裡光廚房家家酒設備就有三套，女兒的髮飾蝴蝶結也超過二百個，聽診器也有四套，他問老婆說幹嘛買那麼多聽診器，老婆回他說，因為有不同科啊！

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▲馬力歐說寵女不手軟。（圖／緯來戲劇台提供）

但馬力歐認為不該花的就絕對不花。他說，在泰國機場女兒看到一個絨毛玩具480元想買，他認為家裡太多這種玩具，而且機場是賣觀光客的，就不願意為女兒出手。潘若迪看到還說，你難道經濟有問題買不起這東西，「我女兒要什麼我就買什麼。」馬力歐說，潘若迪帶女兒去迪士尼玩找白雪公主來跟她說晚安，這一趟就要3萬，這種，他也沒辦法！