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王星越成「奪妻專業戶」！《墨雨雲間》終於成功自嘲：苦盡甘來

記者劉宛欣／綜合報導

吳謹言與王星越主演的陸劇《墨雨雲間》自開播以來便成為話題度最高的熱作，除了吳謹言繼《延禧攻略》後，華麗回歸成為復仇大女主之外，現年才22歲的王星越在劇中的表現，也圈了一大波粉絲。他飾演的「肅國公」蕭蘅不僅聰明且具霸氣，一路助薛芳菲（吳謹言飾）達成復仇目標，帥翻劇迷，有網友發現，王星越多次飾演愛上人妻的悲情角色，被戲稱為「奪妻專業戶」。

▲王星越靠著《墨雨雲間》走紅。（圖／翻攝自微博）

▲王星越靠著《墨雨雲間》走紅。（圖／翻攝自微博）

王星越在過去的作品中，經常飾演愛慕人妻的角色。如在《周生如故》中是對崔時宜（白鹿飾）一往情深的太子，強娶對方卻導致愛人殉情，以及在《為有暗香來》中對大哥的妻子情深款款，還有上一部作品《寧安如夢》中，他則是因膽怯未能表白，結果只能眼睜睜看著心愛的人成為他人妻子。

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▲王星越靠著《墨雨雲間》走紅。（圖／翻攝自微博）

▲王星越多次飾演奪妻角色都失敗，這次終於抱得美人歸。（圖／翻攝自《周生如故》劇照）

在《墨雨雲間》裡，王星越飾演的肅國公，愛慕對象是吳謹言飾演的薛芳菲，劇中薛芳菲遭丈夫背叛差點喪命。後在肅國公的幫助下逐步走上復仇成功之路，王星越的角色在觀眾中留下深刻印象，而這次他也終於抱得美人歸，王星越「專攻人妻」，被網友爆笑地評論是「隔壁老王進化史」、「王是他的姓，愛上人妻是他的命」、「勇闖曹操賽道」、「娛樂圈曹操」。

▲王星越靠著《墨雨雲間》走紅。（圖／翻攝自微博）

▲王星越飾演的肅國公，深受廣大劇迷喜愛。（圖／翻攝自微博）

王星越在受訪時談及自己的角色，幽默回應自稱「終於苦盡甘來」。網友也對他精湛的演技表達了肯定，認為他的深情眼神讓人易於融入劇情，感受角色的情感波動，稱讚他雖然才20出頭，卻擁有40幾歲的演技，原音出演實力打趴許多前輩，另外，外型方面擁有身高184公分，加上迷死萬千少女的濃顏系帥臉，可以預測他未來星途無可限量。

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王星越, 墨雨雲間, 吳謹言

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