電豹女神「1部位」出事消失鏡頭　羅志祥暖心神助攻！

▲ MEME秘密推出主打歌《MY BLACK EYES》MV。（圖／想想時間有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

由Leopard Girls 浪Live電豹女組成的全新女團「MEME秘密」，推出主打歌《MY BLACK EYES》MV，為了拍攝《MY BLACK EYES》MV，她們花了一整天在深山片場中不停跳舞，直到午夜才收工。但啦啦隊出身的MEME體力過人，不但沒有人喊累，還不停說既好玩又幸福。草莓透露最有趣的花絮可能沒有拍到，因為拍攝當天現場備足各種零食餅乾，所有人都痛快地吃個過癮，連空檔時間都放開來玩瘋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ MEME秘密熱力唱跳。（圖／想想時間有限公司提供）



對於MV中好幾個帥氣特寫鏡頭，笑笑和語萱努力收起搞笑魂，6名正妹難得集體耍酷。看到MV成品出爐後，她們都對自己正經帥氣的模樣頗感意外。或許是看不習慣這種反差，小楓朋友還跟她確認「這是妳嗎？好不像」，筱緹心裡則是有種麻麻的感覺，朋友們也打趣說她尷尬的臉太好笑。

雖然家人和朋友都大力稱讚，網路反應更是出奇地好，但安汝透露，有粉絲發現她的鏡頭比較少，「其實當天拍攝我的皮膚狀況很不好紅腫過敏，可能發片前沒日沒夜的魔鬼訓練壓力超大導致，拍攝當天我完全不敢照鏡子。」她坦言當時擔心影響到自己的心情，盡量避免直視皮膚狀況，雖然已經盡全力發揮，但心中仍留下些許遺憾。

這幾天MEME不停在網路上和生活中分享《MY BLACK EYES》的MV，原來經紀人為她們訂出了一項目標，要在一個月內點閱率突破六位數，才有機會發行第二首單曲。為了圓夢，她們每個人都放下矜持，笑笑火速要求有氧舞蹈班上學生「回家聽一百遍」，語萱同樣叮嚀粉絲每天照三餐聽，草莓更直接找上服飾店老闆小豬羅志祥，小豬直接二話不說幫忙分享，大力助攻MEME逐夢。

