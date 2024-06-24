ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

電豹女神「1部位」出事消失鏡頭　羅志祥暖心神助攻！

▲▼ MEME秘密推出主打歌《MY BLACK EYES》MV。（圖／想想時間有限公司提供）

▲ MEME秘密推出主打歌《MY BLACK EYES》MV。（圖／想想時間有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

由Leopard Girls 浪Live電豹女組成的全新女團「MEME秘密」，推出主打歌《MY BLACK EYES》MV，為了拍攝《MY BLACK EYES》MV，她們花了一整天在深山片場中不停跳舞，直到午夜才收工。但啦啦隊出身的MEME體力過人，不但沒有人喊累，還不停說既好玩又幸福。草莓透露最有趣的花絮可能沒有拍到，因為拍攝當天現場備足各種零食餅乾，所有人都痛快地吃個過癮，連空檔時間都放開來玩瘋。

▲▼ MEME秘密熱力唱跳。（圖／想想時間有限公司提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ MEME秘密熱力唱跳。（圖／想想時間有限公司提供）

▲▼ MEME秘密。（圖／想想時間有限公司提供）

對於MV中好幾個帥氣特寫鏡頭，笑笑和語萱努力收起搞笑魂，6名正妹難得集體耍酷。看到MV成品出爐後，她們都對自己正經帥氣的模樣頗感意外。或許是看不習慣這種反差，小楓朋友還跟她確認「這是妳嗎？好不像」，筱緹心裡則是有種麻麻的感覺，朋友們也打趣說她尷尬的臉太好笑。

雖然家人和朋友都大力稱讚，網路反應更是出奇地好，但安汝透露，有粉絲發現她的鏡頭比較少，「其實當天拍攝我的皮膚狀況很不好紅腫過敏，可能發片前沒日沒夜的魔鬼訓練壓力超大導致，拍攝當天我完全不敢照鏡子。」她坦言當時擔心影響到自己的心情，盡量避免直視皮膚狀況，雖然已經盡全力發揮，但心中仍留下些許遺憾。

這幾天MEME不停在網路上和生活中分享《MY BLACK EYES》的MV，原來經紀人為她們訂出了一項目標，要在一個月內點閱率突破六位數，才有機會發行第二首單曲。為了圓夢，她們每個人都放下矜持，笑笑火速要求有氧舞蹈班上學生「回家聽一百遍」，語萱同樣叮嚀粉絲每天照三餐聽，草莓更直接找上服飾店老闆小豬羅志祥，小豬直接二話不說幫忙分享，大力助攻MEME逐夢。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

MEME秘密

讀者迴響

最新新聞更多

  1. KID出國「護照GG了」！慘照曝光：保佑我出得去 大蛇丸也有這問題
  2. 才下令「慶生就翻臉」！　任賢齊秒被萬人狂慶祝「騎車衝上台」
  3. 結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲
  4. 男星遇車禍「命根子遭碾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了
  5. 《婆婆2》老人話題掀熱議！鍾欣凌嘆：不想給孩子負擔
  6. 一秒變「明星寶可夢大師」　劉以豪捕獲野生日韓大咖
  7. 陳妍希被爆婚變5天「首次出席公開活動」！　無名指婚戒成焦點
  8. 全智賢一家四口甜蜜遊歐遭拍　2帥兒清晰照首曝光「五官像到爸媽」
  9. 趙小僑女兒要上學了！一看必備清單「她PO大哭圖」：到現在都拿不定主意
  10. 蘇打綠北京開唱獻驚喜！　「阿龔激動帶動跳」全場炸了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366