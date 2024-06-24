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阿公在門口道別　牧森感動曝「從沒看過他轉身的樣子」

記者許逸群／台北報導

演員牧森近日在樂團「我是機車少女」最新上線的MV《Last Summer》中嶄露頭角，飾演與女友面臨離別、兩人共同度過最後一天的相處時光。牧森感謝導演給他非常大的表演空間，也希望MV中的情感能傳遞到粉絲心中。

▲演員牧森近日在樂團「我是機車少女」MV中演出。（圖／我是機車少女樂團提供）

▲牧森在樂團「我是機車少女」MV中演出。（圖／我是機車少女樂團提供）

牧森表示，自己很不喜歡面對離別，任何分開時刻都會覺得很難過，像每次回雲林看阿公，要返家時，看著阿公在門口揮手道別，一直到車子走遠，回想起來，好像從來沒有看過他轉身進門的樣子。不只如此，就連去蘭嶼旅遊，與當地的新朋友同樂，離開時都忍不住不捨泛淚。

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MV中一場送機戲，惹哭不少網友。牧森表示，導演想要有別以往感傷的分離，而是兩人一起開心享受相處的最後一天，「不過我心裡卻一直有那份感傷。當我拖著行李箱到門口、拿到推車的時候，我真的感覺這一切要結束了，我超想哭，但導演要我眼淚不能流下來，繼續玩誰先眨眼就輸的遊戲，才會是現在大家看到的版本。」

牧森談到印象最深刻的是，拍攝當天突然下起雷雨，原定海邊夕陽拍攝計畫大隊已經想好更改成室內咖啡廳，說：「我非常失望，因為我很想去海邊拍攝，就求導演拜託讓我聯繫一下一個氣象專家的叔叔。」他的助攻也讓導演拍到原本想要的畫面。此外，拍攝隔天剛好是他的生日，劇組也特別為他慶生。

▲演員牧森近日在樂團「我是機車少女」MV中演出。（圖／我是機車少女樂團提供）

▲演員牧森撞臉「歌王」蕭敬騰。（圖／我是機車少女樂團提供）

此外MV一出有網友留言牧森撞臉歌王蕭敬騰，他害羞地表示：「很多人都有這樣講過，不過也希望大家記得我是演員牧森，我會繼續帶來更多好的作品。」

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