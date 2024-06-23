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2年爽搭4趟歐洲線商務艙！鄭家純「教戰6重點」：現省60萬　網狂讚實用

記者田暐瑋／綜合報導

鄭家純近年多次搭乘商務艙前往歐洲，2年她共飛了4趟歐洲線，都是坐商務艙，且全部使用哩程數兌換，實際上節省了高達60萬台幣的機票費用。她透露一張直飛歐洲的商務艙來回機票價格約在15至16萬台幣之間，分享了自己長期研究後得出6大重點，可以透過信用卡來換取最佳的機票優惠。

▲鄭家純於百變智多星錄影前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭家純。（圖／記者林敬旻攝）

鄭家純以自身經歷，整理出6大重點，指出使用哩程數在華航和長榮兩家航空公司，兌換商務艙機票的難易程度有所不同，華航的日本及歐洲線較易換取商務艙，但長榮對於歐洲線的哩程需求稍低，需要的哩程數比華航少1萬，為15萬哩程數，但長榮提供直飛巴黎的選項，這對於需求特定航線的旅客來說，可能更具吸引力。

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鄭家純也曾使用信用卡累積哩程，當時利用銀行和航空的聯名卡，首年支付年費即可獲得數萬哩程數，且第2年更換卡種再次獲得相同禮遇，曾連續3年通過更改卡種來重複獲得福利。然而，她也提醒，這些優惠未來可能會有變化，因此建議有意使用此策略的人需關注最新的信用卡政策。

▲雞排妹提告網友。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲雞排妹。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

此外，對於具體的旅行建議，鄭家純強調選擇航空公司時的一些細節，像是使用新機型、機票較容易兌換、機場通關快速、機場距離市區交通便利與否。至於部分旅客重視的飛機餐，她建議避免選擇海鮮主餐，因為即使是與米其林餐廳合作的餐點，味道也未必人人滿意，相反地，知名連鎖餐廳在空中的品質可能相對穩定。

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