Sandy挺6月大肚「產前蜜月」！低胸放閃老公 鏡子反射無P身材激美

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）4月底證實懷上第二胎，「累跟餓，沒有害喜，醫生允許狀況下就工作正常，非常開心是女兒。」如今孕期6個多月的她，最近和老公一起前往日本「產前蜜月」，狀態美到吸引1.8萬人按讚！

▲Sandy對著鏡子自拍。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



照片中，可以看到Sandy身穿淡紫色低胸洋裝，相當映襯她的膚色，搭配白色短版外套，若隱若現出明顯隆起的孕肚，藍色棒球帽和條紋襪子則有畫龍點睛的效果。

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▲Sandy挺著6個月孕肚出國。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



至於這趟產前蜜月，Sandy用全新的方式體驗，「先照顧好自己，先體會自己的需要，慢慢來，緩緩地完成想完成的事。想完成的事永遠都很多很多，不是做不到，是想要用心記得開始、過程、直至完成的整段路途，所以更加輕巧、更加省心。」

▲Sandy和老公一起產前蜜月。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



雖然是舊地重遊，但Sandy想起上次到該地的時候，還懷著大兒子，如此帶著小女兒踏上這塊土地，內心依舊感觸良多，「最深的，依然是穩定感與被疼愛支持的感受，謝謝世界，謝謝自己，謝謝我身邊愛著我的人。」

Sandy IG全文：

#sandywuofficial

用完全不同的方式無痛旅行是這次的新體驗，

先照顧好自己，先體會自己的需要，

慢慢來，緩緩地完成想完成的事。

想完成的事永遠都很多很多，

不是做不到，

是想要用心記得開始、過程、直至完成的整段路途，

所以更加輕巧、更加省心。

小小的babymoon，重遊舊地，

上次來這兒，肚子裡是初一，

這次背著第二個寶寶來，太多感受了，

最深的，依然是穩定感與被疼愛支持的感受，

謝謝世界，謝謝自己，謝謝我身邊愛著我的人。

好好放空一下吧