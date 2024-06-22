被瑀熙抓包「留著前女友拍立得」！　老公慌張反應全被錄：那不是我

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber瑀熙3月底閃電宣佈結婚，6月公佈懷孕喜訊，透露自己是難受孕的體質，整整備孕了一年才迎來好消息，讓許多粉絲送上祝福。經常透過社群分享日常的她，先前曾在限時動態分享在家中發現老公還留著與前女友拍立得的事件，22日她將過程剪成短片上傳到Instagram，老公的超真實反應全程被她錄下，引起網友熱烈討論。

▲瑀熙在家中發現老公還留著與前女友的拍立得。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

瑀熙22日上傳了一則reels，透露整理家裡時，發現老公竟然還留著跟前女友的拍立得合照，她笑著表示「如此尊重另一半的我，當然是不會沒有經過他的同意，就把他的東西丟掉」，接著靈機一動把兩張拍立得，貼在老公每天都會使用的電腦螢幕上，期待著老公回家後的反應，而老公到家後，一看到照片則是裝傻問「這誰？為什麼會有這種東西？我不認識這個人」、「那麼胖不是我」。

▲瑀熙將照片貼在老公的電腦螢幕上。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

看著老公有些緊張的樣子，瑀熙表示「你看我多尊重你，我都沒有丟掉，還幫你貼好，等你回來認領」，詢問這是什麼時期的照片時，老公不敢回答還使出尿遁，最後瑀熙安撫對方「你知道我沒有生氣吧？」老公不敢相信，她則解釋「我覺得那都過去了，只是我還是會有點吃醋，所以你自己去把它丟掉」，處理方式相當高EQ，也受到網友們的讚賞。