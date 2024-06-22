劉亦菲新戲「2集狂吻15次」被批太鹹濕！觀眾喊棄劇　編劇回應了

記者劉宛欣／綜合報導

人氣女星劉亦菲主演的《玫瑰的故事》持續在大陸創下高收視率，劇中描述劉亦菲飾演的黃亦玫在成長過程中的多段戀情，展現多種愛情觀。其中，她與飾演初戀的彭冠英的吻戲頻繁，頻頻登上微博熱搜。不過，這些熱烈的吻戲也引發了觀眾的討論，部分人認為吻戲過多，顯得過於鹹濕、露骨，甚至有觀眾因此選擇棄劇。

▲《玫瑰的故事》中劉亦菲的吻戲相當多。（圖／翻攝自微博）

《玫瑰的故事》改編自著名作家亦舒的同名小說，講述劉亦菲所飾演角色與生命中幾名重要男性之間的愛情故事，包括靈魂伴侶、生死伴侶，以及最終發現價值觀不合的伴侶，以女性視角切入，深入探討愛情的多面和複雜。

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在劇中，彭冠英與劉亦菲之間的吻戲場面極多，無論是在任何場合，兩人總是情不自禁地擁吻，甚至在爭吵時也用吻來安撫對方，短短2集內即上演了15次吻戲。有觀眾認為吻戲過於頻繁，與原著的細膩筆觸有所出入，因而選擇棄劇。

▲有觀眾批評吻戲太多過於鹹濕。（圖／翻攝自微博）

對於觀眾對吻戲的反應，編劇李瀟回應表示：「關於吻戲多，我想說寫的不是我的、你的初戀，不是張三的，也不是李四的，是玫瑰的，這一對都擁有『大殺器』的金童玉女，除了趣味、智識相當，身體上也一定非常合，互相吸引。」這番話也獲得了部分網友的認同，認為編劇將熱戀男女的互動描述得很貼切。