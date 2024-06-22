山豬過世2個月「香蕉曬合照吐思念」！　不捨喊：狠狠上了一課

記者王靖淳／綜合報導

38歲藝人山豬（陳俊甫）因感冒引起肺炎，在4月15日併發敗血性休克逝世，告別式已在上個月6日圓滿落幕，許多藝人都現身送好友一程。山豬過世滿2個月的時間，昔日在節目《瘋神無雙》中的戰友香蕉（王俊傑），昨（21）日也有感而發地在社群發文，表達自己對對方的思念。

▲香蕉發文寫下對山豬的思念。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



香蕉發文寫下自己對「離去」的看法，並在文中附上1張以前與好友山豬一起錄影的合照。他坦言，在小時候他不僅很怕離去，甚至還會做惡夢，直到長大後爺爺、奶奶、爸爸、以及知己山豬的陸續過世後，他才漸漸明白離去其實不可怕，「那種震撼太近太近了，難用情緒言語表達，但除了病、痛、拖，跟世上他人的牽掛，我突然不太害怕走，不害怕未來離去。」

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▲山豬（圖左）、香蕉過去都是節目《瘋神無雙》的班底。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

香蕉表示，雖然死後的世界是個未知的空間，但他已經不怕了，因為他認為年紀越大，「這輩子有很多親愛的在那」的感受就越深，所以他打算這輩子就好好地累積自身的善良積德，未來才能帶多點到下個階段，最後，香蕉坦言，山豬的過世給他狠狠上了一課，所以他呼籲無論在哪，我們都應該要珍惜當下。

【香蕉臉書全文】

朋友們，你們對「離去」怎麼想的？

我小時候很害怕，還會因此做惡夢

長大後漸漸覺得，這並不恐懼

爺爺奶奶、爸爸陸續離開後

再來的震撼是最近的平輩

山豬陳俊甫，我打鬧的知己離去

那種震撼太近太近了，難用情緒言語表達

但除了病、痛、拖，跟世上他人的牽掛

我突然不太害怕走，不害怕未來離去

那邊雖然是未知的空間，但不怕

用這輩子好好的善良積德

未來就能帶多一點分數去下個階段

最主要，不怕不恐懼的原因：

這輩子有很多親愛的在那

年紀越大，這種感受越深

所以，無論在哪

我們當下都要珍惜、過得好，好嗎？

精神應該是永續的，我想。

山豬 陳俊甫 給我狠狠上了一課，愛你

