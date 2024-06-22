ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

哪門子的1天1餐減重！具成煥狂嗑「起司3料麵＋甜點」　《我獨自生活》棚內傻眼

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人具成煥在21日的《我獨自生活》中，展示「一天一餐」的減肥計畫生活，結果一次所吃下的量，讓棚內主持人全炫茂直呼「你應該少吃一點，但一天吃三餐」。

▲▼具成煥。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

▲具成煥一天只吃一餐，但熱量超高。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

具成煥一早起床就先照顧愛犬，隨即開始準備自己的餐點，最近因為體重增胖了8公斤，決定採取1天1餐的方式快速減重。站在廚房的他先用2天前剩下的豬腳來做義大利麵，再加上干貝、起司、辣醬和2顆雞蛋，完成了一道超高熱量的餐點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全炫茂看到具成煥吃完一大盆麵又從冰箱拿出草莓塔和咖啡後，忍不住直呼「這不叫一天一餐，你還不如一天吃三餐，每餐吃少一點」。一旁的朴娜勑也感到些許傻眼開玩笑說「不停下來不算一天一餐」，另一主持人旗安84則是投直球說：「從起床吃到現在欸！」棚內氣氛相當爆笑。

▲▼具成煥。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）▲▼具成煥。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

▲具成煥義大利麵內有豬腳、干貝、起司、辣醬和荷包蛋2顆。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

慶幸的是，具成煥並沒有吃完就躺下之類的，而是開始清理浴室，其實在做料理的過程中，也可以發現他會隨手清潔，吃完飯就會馬上洗碗，簡單掃完家裡後，他又開始修剪鼻毛和眉毛，並開始刷牙，生活也算是有固定的模式。

▲▼具成煥。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）▲▼具成煥。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）▲▼具成煥。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

▲全炫茂說具成煥「你這不叫一天一餐」。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

啦啦隊前後輩PK！短今「跳起來劈一字馬」直撞地板　當場爆哭

啦啦隊前後輩PK！短今「跳起來劈一字馬」直撞地板　當場爆哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

具成煥, 我獨自生活

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 哪門子的1天1餐減重！男星狂嗑「起司3料麵＋甜點」　《我獨》棚內傻眼
  2. 倪暄北漂10年「晉升有殼族」！　感動曝買房心聲：滿滿成就感
  3. 廖峻遭網紅影射性侵1年首度公開亮相　談撤告原因健康情況曝
  4. 潔哥社區游泳穿超辣！　解放超兇渾圓笑了：好像有點over
  5. 林萱瑜訂婚儀式2細節超滿意！　Junior見手工中式禮服連讚：好漂亮
  6. D.O.台北見面會夢幻聯動！傳嘉賓是李泳知　主辦單位給答案了
  7. 張學友辛酸家庭史！　哥哥愛賭狂欠債「竟找媽媽來情勒」
  8. 王菲率性休閒服現身機場！　親民揮手幽默笑「王一博這麼晚還不到」
  9. 日唱跳男團BALLISTIK BOYZ抵台　機場停下腳步「簽名+合照」超親切
  10. 男歌手首開個唱「台下觀眾都是大咖」！　于美人還為他提早返台

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366