記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人具成煥在21日的《我獨自生活》中，展示「一天一餐」的減肥計畫生活，結果一次所吃下的量，讓棚內主持人全炫茂直呼「你應該少吃一點，但一天吃三餐」。

▲具成煥一天只吃一餐，但熱量超高。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）



具成煥一早起床就先照顧愛犬，隨即開始準備自己的餐點，最近因為體重增胖了8公斤，決定採取1天1餐的方式快速減重。站在廚房的他先用2天前剩下的豬腳來做義大利麵，再加上干貝、起司、辣醬和2顆雞蛋，完成了一道超高熱量的餐點。

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全炫茂看到具成煥吃完一大盆麵又從冰箱拿出草莓塔和咖啡後，忍不住直呼「這不叫一天一餐，你還不如一天吃三餐，每餐吃少一點」。一旁的朴娜勑也感到些許傻眼開玩笑說「不停下來不算一天一餐」，另一主持人旗安84則是投直球說：「從起床吃到現在欸！」棚內氣氛相當爆笑。

▲具成煥義大利麵內有豬腳、干貝、起司、辣醬和荷包蛋2顆。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）



慶幸的是，具成煥並沒有吃完就躺下之類的，而是開始清理浴室，其實在做料理的過程中，也可以發現他會隨手清潔，吃完飯就會馬上洗碗，簡單掃完家裡後，他又開始修剪鼻毛和眉毛，並開始刷牙，生活也算是有固定的模式。

▲全炫茂說具成煥「你這不叫一天一餐」。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）