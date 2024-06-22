記者蔡琛儀／台北報導

歌手吳俊宏於6月21日在高雄文化中心至德堂舉行人生首場個人演唱會，為此他失眠三天，開唱前一天更馬拉松式的12小時彩排，讓吳俊宏重感冒半夜發高燒，早上起床即失聲，開唱前兩小時，更緊急就醫打針讓嗓音回春，演出前還在化妝室緊握護身符祈求演唱會圓滿順利，好在最後順利演出，戰勝病魔。

▲吳俊宏昨晚高雄開唱。（圖／豪記提供）

此次演唱會開唱前即已完售，來自全台與星馬等地的粉絲擠爆現場，吳俊宏誠意滿滿的演唱近40首曲目，完美挑戰無提詞機演出，連換四套造型，首次展現唱跳舞藝，讓台下婆媽粉絲尖叫聲不斷，也讓吳俊宏感動得數度淚崩；母親、老婆與寶貝兒子更驚喜現身舞台、讓吳俊宏喜極而泣：「這是人生最幸福的時刻！」最後與台下大合唱〈祝你幸福〉為人生首次個唱完美達陣。

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此外，吳俊宏人緣好，首次個唱現場，豪記唱片同門歌手包括龍千玉、林姍、向蕙玲、楊哲、陳隨意、謝宜君、陳思安、楊靜、廖婉君、鄔兆邦、林琇琪、沈建豪等現身力挺，龍千玉表示吳俊宏的努力終於開花結果；張秀卿更出場熱唱金曲〈辣妹駕到〉，身為乾姐的她笑說：「為了弟弟吳俊宏，首次站上售票演唱會，我的心情超嗨的！」也說吳俊宏舉行個唱，「我可是幕後最大功臣，任務終於達成，他讓我很驕傲，今晚演出也是我受邀金曲獎頒獎典禮演出前夕的暖唱！」

▲于美人（右起）、張秀卿、許志豪力挺吳俊宏。（圖／豪記提供）

而吳俊宏好友于美人、許志豪、江志豐、許常德、方順吉與梅東生等，也都南下高雄熱情應援，于美人特別提前自日本返台直奔高雄，誇吳俊宏之前在《紅人榜》節目勇奪擂台主，「他這麼認真，我一定要支持鼓勵的！」而許志豪與吳俊宏幾乎同時期出道，有著革命情感，特別帶著父母親來欣賞演出。

▲▼龍千玉及一票豪記歌手都來欣賞演出。（圖／豪記提供）