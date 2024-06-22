前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

記者張筱涵／綜合報導

「園藝甜心」歐若拉在《新聞挖挖哇》提到前一段婚姻，原本以為遇到一拍即合的人生伴侶，卻在婚後1個月才發現對方早在交往期間就是劈腿慣犯，對方甚至還在家裡開毒品趴。

▲歐若拉和老公交往3個月結婚，不到3個月離婚。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



[廣告]請繼續往下閱讀...

歐若拉認識前夫主要是透過好朋友，當時一拍即合，對未來也很有共識，很快就決定交往3個月要去登記結婚，身旁的親朋好友們也都給予祝福，怎料婚後1個月就發現前夫外遇，而且是早在交往期間就已經出軌多人，攤牌鬧翻後2個月才離婚。

對於另一半的不倫，歐若拉勸每個人都要確認伴侶的手機，而且她自己也是這樣發現的，原本都是信任關係所以沒有特別確認，沒想到前夫竟然直接把出軌用專機放在公司桌上，一看發現訊息都是在約砲的露骨內容。

歐若拉前夫出軌對象多達5位，其中還有自己好兄弟的老婆，他還會一行人邀約開雜交派對，關係相當混亂。不只如此，歐若拉在家裝寵物監視器後，意外錄到前夫竟帶朋友到家裡來開毒品趴。

▲歐若拉前夫男女關係很亂。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！