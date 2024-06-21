小許光漢出道！「星爸」竟是鄭人碩　驕傲介紹：這我兒子啦

記者蕭采薇／台北報導

徐若瑄、鄭人碩主演新片《乒乓男孩》，21日在台北電影節開幕式舉辦世界首映，和片中兒子李星緯、彭裕愷，以及施名帥、魏蔓一同受訪。彭裕愷本身就是桌球校隊，已經練了4、5年，年紀小小的他已經可以看出帥氣長相，加上男星許光漢小時候也是桌球校隊，被媒體笑稱是「小許光漢」，鄭人碩驕傲的說：「那是我兒子啦！」

▲《乒乓男孩》（左起）彭裕愷、鄭人碩、徐若瑄、李星緯分別飾演兩對單親家庭。（圖／記者黃克翔攝）

徐若瑄在片中飾演童星李星緯的媽媽，徐若瑄笑說，自己第一眼看到李星緯就覺得「這就是我兒子」至於李星緯知道徐若瑄是誰嗎？李星緯坦言：「有點不太知道！」她也表示，兒子Dalton在拍片前就與2位小男主角視訊互動，她也希望電影上映後，能讓兒子也迷上乒乓球。

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▲《乒乓男孩》21日在台北電影節開幕式舉辦世界首映。（圖／記者黃克翔攝）

鄭人碩在片中飾演其中一位乒乓球選手彭裕愷的爸爸，還被虧「兒子」不守信用，「他有一天說要帶我去麗寶樂園，結果那天明明沒有拍戲，最後沒帶我去玩」，鄭人碩才尷尬承認「在睡覺」。彭裕愷則說，知道要演鄭人碩兒子時，爸媽有說：「他演過黑道！」

▲徐若瑄在拍片前，就讓兒子Dalton與2位小男主角視訊互動。（圖／記者黃克翔攝）

到最喜歡的演員，彭裕愷不加思索表示：「許光漢很帥。」而在見到鄭人碩後，有覺得比許光漢帥嗎？彭裕愷爽朗笑回：「當然有。」電影在去年拍攝，時隔一年之後再見到兩位小童星，有沒有什麼不一樣，在片中飾演教練的施名帥立刻說：「他們在拍攝的時候整個超不連戲，拍到後面變超胖！」

▲《乒乓男孩》（左起）鄭人碩、徐若瑄、魏蔓、施名帥。（圖／記者黃克翔攝）

因為片場美食很多，但小孩拍戲時還是要注重健康，「像我們喝一大杯飲料，他們是倒成小杯，然後一天限制兩包餅乾。」電影「乒乓男孩」預計在今年年底上映。