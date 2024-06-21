台灣「電影界大咖」獻出演員處女秀！　狂NG超過10次：要被換角了

記者蕭采薇／台北報導

氣象署出品的影片《降溫告急》，找來木木（林葦妮）、蕃薯（劉國劭）和「台灣藝術片之王」知名電影人姚經玉演出。姚經玉是台灣電影界大前輩，卻是首次參與演出，但他笑說，到邀請後立刻答應，只是NG超過10次，忍不住心想：「完蛋了！我要被換角了！」

▲《降溫告急》請到「台灣藝術片之王」知名電影人姚經玉（右一）演出。（圖／氣象署提供）

姚經玉笑說：「我NG到番薯都要翻臉了！」當時拍完第一天就沒下文，讓他心想：「完蛋了！我要被換角了！」結果又隔兩個月，導演傳來訊息，才鬆一口氣。導演「白羊」胡皓翔緩頰說，因為姚經玉要演「罵人」的片段，才會瘋狂NG，姚經玉則向導演喊話：「記得幫我報新人喔！」

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▲黃宏軒、林映彤現身力挺《降溫告急》。（圖／氣象署提供）

《降溫告急》21日舉行記者會，還請來電影《我想和你在一起》的黃宏軒、林映彤擔任一日主播報氣象，兩人笑說一大早才拿到稿，「臨時抱佛腳」瘋狂背稿，但比起忘詞，黃宏軒笑說自己更在乎儀態，「一直注意我的肩膀」，林映彤則笑說「這是宣傳以來最艱難的任務」。

▲（左起）姚經玉、蕃薯、木木、導演「白羊」胡皓翔《降溫告急》。（圖／氣象署提供）

該片提及氣候、環保議題，這部影片也以「綠能方式」拍攝，劇組供餐不但只提供素食，盡量搭乘大眾運輸工具，所有人都必須用環保餐具，就連喝飲料，也要製片蒐集所有人的環保杯去購買。

▲黃宏軒、林映彤現身力挺《降溫告急》。（圖／氣象署提供）



問及無法開葷是否有些受不了？木木直言，其實反而對素食上癮了，發現素食的美味，那段時間就算有人約她吃牛排，她也會拒絕；相較於木木常備薄荷棒，讓全身從頭到尾都發涼，番薯則稱隨身必帶保溫瓶，裡頭放冰塊，且拍戲過程中擔心流汗，一定會準備吊嘎。