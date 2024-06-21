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GD新畫報依舊是「人間香奈兒」　透露當權教授真實心境「迷茫又興奮」

文／妞新聞

韓國巨星「G-Dragon（權志龍）」不論在KPOP歌謠界、國際時尚圈都有超高影響力，同時在去年挺過吸毒風波、自證清白，正當全世界粉絲在敲碗回歸之際，他終於正式在螢幕前復工亮相啦！只不過這次不是發新歌，也不是推出新聯名，而是進攻AI產業，跌破眾人眼鏡轉行當「名校大學教授」了！？

空窗期長達7年

GD不發歌副業越做越廣

https://www.instagram.com/p/CzS0826SkMj

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GD身為天團BIGBANG隊長，於2019年退伍後曾於2022年合體成員發行歌曲〈Still Life（봄여름가을겨울）〉，履行獻給歌迷們的「花開」禮物承諾，不過真的只出了一首歌就再度消失在螢光幕前，接著持續經營主理品牌PEACEMINUSON個人事業，同時在去年簽進Galaxy Corporation公司，跨足元宇宙以及AI人工智慧，甚至在年初出席「2024美國拉斯維加斯消費電子展」，讓等了7年的粉絲們疑惑不已。

權巨星變權教授

開講座將掀「搶選課風潮」

▲GD新身份特聘為韓國名校的客席教授。（圖／NAVER

https://www.instagram.com/p/C76rmpePIxd

近日GD的新身份也揭曉了！他獲得韓國名校「科學技術院（KAIST）」特聘為客席教授，將為KAIST的本科生和研究生設立講座開獎，作為藝術家分享國際級經驗與洞察力，同時還是該校的全球推廣大使，任期將到2026年6月，「權教授」本人似乎也很開心，馬上在個人IG曬出KAIST大學外套，也出席校方脫口秀引起轟動。

新任教授6近況曝光

GD分享：學生跟我很像

▲GD新畫報穿上香奈兒2023/24 Métiers d'art工坊系列。（圖／IG@xxxibgdrgn，下同）

稍早GD再度更新IG，這次終於是有點演藝圈相關（笑），一口氣更新6張拍攝韓版ELLE雜誌的個人畫報，可以看到巨星穿上Chanel香奈兒的2023/24 Métiers d'art工坊系列入鏡，頭髮似乎又長了許多已經快要及肩，還打濕整頭性感登場，依舊是時尚扛壩子啊！

男神也首度透露擔任客座教授的真實心境，他不只表示是很大的新挑戰，還透露第一次進到校園感到「迷茫又興奮」，GD透露：「看到沉浸在學業與生活之間學生們的模樣，跟我小時候獨自在練習室苦惱、探索的樣子非常地相似」，接著透露想挑戰更多陌生的新領域，一席話又讓粉絲們超緊張大呼：「說好的回歸呢？」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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關鍵字

Niusnews妞新聞, GD, G-Dragon, 權志龍, CHANEL

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