記者黃皓瑋／綜合報導

33歲的美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott），曾多次入圍葛萊美獎，在IG累積超過5500萬名粉絲。然而他日前卻被爆出深夜喝醉酒，「非法侵入」出租船隻，還大吼大叫擾亂秩序，因而遭到警方拘捕，而他過去的脫序行徑也跟著被翻出。

▲崔維斯史考特傳出因非法侵入船隻被捕。（圖／達志影像／美聯社）



據外媒《CNN》報導，崔維斯史考特於邁阿密時間20日凌晨，疑似在一艘出租船上與船員發生衝突，之後被趕到現場的警察要求離開，不料他在離開不久後又折返，無視警方的警告，朝船隻靠近並大吼大叫，因而遭到逮捕。警方也透露崔維斯史考特被捕時，身上散發著濃濃的酒氣。

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不過崔維斯史考特已在當天早上8點交保，隨後他也透過法律代理人發表聲明，說明事發當時沒有發生肢體衝突，並強調他是「因為誤會而短暫被拘留」。其實這並不是崔維斯史考特首度爆出爭議，據外媒《BBC》報導，他2017年被指控在演唱會上，鼓勵1名粉絲「格林」（Green）從高樓層看台跳下，並表示樓下的群眾會接住他，之後他被躁動的粉絲推下，導致脊椎、腳踝等多處骨折，他也因此向崔維斯史考特提告。

▲崔維斯史考特過去的爭議事件被挖出。（圖／翻攝IG／travisscott）



此外，2021年休士頓「Astroworld音樂節」發生推擠、踩踏事件，造成8人死亡，多人受傷的悲劇，作為演出藝人之一的崔維斯史考特，也被指控在救護車抵達現場時，沒有停止表演，協助救援行動順利執行，演出片段曝光後引發不小的爭議。

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