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真實事件！「多毛症」大鬍女替老公攬客　植毛皮膚紅腫不敢穿衣服

記者蕭采薇／綜合報導

入選去年坎城「一種注目」的電影《時髦女子》（Rosalie），劇情怪誕絕美，講述一名毛髮生長速度驚人的女子，必須每天刮鬍子掩人耳目。當她嫁作人妻，這個「異稟天賦」卻為她帶來了意想不到的發展。有趣的是，該片劇情並非虛構，而是法國20世紀初確有其人的真實故事。

▲《時髦女子》劇情怪誕絕美，講述一名毛髮生長速度驚人的女子，必須每天刮鬍子掩人耳目。（圖／海鵬提供）

▲《時髦女子》劇情怪誕絕美，講述一名毛髮生長速度驚人的女子，必須每天刮鬍子掩人耳目。（圖／海鵬提供）

主演該片的女星，正是法國當紅、艷麗逼人，甫以《正年輕》（Forever Young）獲頒凱薩獎最具潛力女星的娜迪雅特列什科維奇（Nadia Tereszkiewicz）。她片中令人驚艷的優雅演出，一舉勇奪昂古萊姆法語電影節最佳女主角大獎。

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電影《時髦女子》拍攝靈感來自法國20世紀初的真實人物「大鬍女」克蕾蒙汀德磊（Clémentine Delait），也是該片的原型人物。導演史黛芬妮迪朱斯托（Stéphanie Di Giusto）一開始是被她長滿鬍鬚的臉龐深深吸引，並對這位不平凡的女人產生極大的共鳴，開始展開探索她。

▲《時髦女子》劇情怪誕絕美，講述一名毛髮生長速度驚人的女子，必須每天刮鬍子掩人耳目。（圖／海鵬提供）

▲班諾馬吉梅和娜迪雅，在《時髦女子》有多場曖昧卻感人的親熱戲。（圖／海鵬提供）

事實上，德磊當年若屈服於宿命，就會被送到馬戲團作表演。但她想好好愛自己、奮力扭轉宿命，終於在傳統世俗下活出自我，綻放出屬於自己的美麗。電影獲選坎城影展「一種注目」競賽，並獲美媒《好萊塢報導者》大力讚揚「感性精彩！愛能戰勝一切！」

娜迪雅在新片《時髦女子》中，飾演天生患有多毛症的女子羅莎莉。每天都得除毛剃鬚、隱藏秘密的她，因緣際會嫁給咖啡館老闆亞伯（班諾馬吉梅 Benoît Magimel 飾）。由於丈夫債台高築，她決定「不讓鬚眉」蓄鬍登場招徠生意，藉此吸引好奇的顧客上門，果然一時間門庭若市，丈夫債務順利獲得解決，但有心村民卻將她視為異端。

▲《時髦女子》劇情怪誕絕美，講述一名毛髮生長速度驚人的女子，必須每天刮鬍子掩人耳目。（圖／海鵬提供）

▲電影《時髦女子》拍攝靈感來自法國20世紀初的真實人物。（圖／海鵬提供）

該片主要探討愛情，還有接納自己、創造自己的自由。片中飾演「大鬍女」的娜迪雅，擁有芬蘭與波蘭血統，五官精緻、氣質斐然，曾以電影《正年輕》驚艷影壇，獲頒凱薩獎最具潛力女演員，成為炙手可熱的新星。最近以《火上鍋》再度火紅的坎城影帝班諾馬吉梅，則飾演娜迪雅的丈夫亞伯，兩人片中有多場曖昧卻感人的親熱戲。

▲《時髦女子》劇情怪誕絕美，講述一名毛髮生長速度驚人的女子，必須每天刮鬍子掩人耳目。（圖／海鵬提供）

▲娜迪雅拍攝《時髦女子》，每天凌晨三點就得起床，將毛髮一根一根黏在身上。（圖／海鵬提供）

反覆的特殊化妝還造成娜迪雅的皮膚紅腫發炎，一度連衣服都不敢穿。但她一點也不覺得辛苦，反把「植毛」當成她演出的服裝配件，能幫助她更專注達成演出的任務。《時髦女子》將於7月19日在台上映。

 

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