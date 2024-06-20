孫安佐頻鬧風波　黃韻玲兒也是星二代...嘆：家家有本難念的經

記者蔡琛儀／台北報導

理想混蛋和北流董事長黃韻玲今（20日）出席「挺音樂！音樂靠山計畫」記者會，黃韻玲育有帥兒Arthur，目前也進入音樂圈擔任樂手，談到近來孫鵬、狄鶯愛子孫安佐鬧出的社會風波，黃韻玲無奈表示：「家家有本難念的經，就祝福。」

▲黃韻玲。（圖／北流提供）

黃韻玲認為：「我們來到世界上，是沒辦法選擇的，這是宇宙法則。在團體或家庭裡，要怎麼找到互相共同目標，或是不一樣也要如何支撐彼此，這本來就不是很簡單的課題。」而她明天將和Arthur前往加拿大，備戰「愛之日常音樂節」，雖然Arthur海外演出經驗頗豐富，但難得母子同台演出，她認為兒子可能會緊張，「我們個性都是報喜不報憂，不會說遇到什麼困難，但他解決了就會分享。」

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此外，理想混蛋主唱雞丁前陣子深受感冒所擾，加上過去動過鼻竇手術，但7、8月巡演就開跑，他表示：「有努力維持身體健康，才能跑巡演，每個禮拜都有去健身，團員們也有運動。」至於巡演內容，可沛透露是編制完全不同的兩個演出，建廷也說歌單會不一樣，帶給歌迷滿滿驚喜，阿哲則爆料「團內有2個人虐待大家」，暗指工作狂雞丁、可沛。

▲理想混蛋。（圖／北流提供）

近期AI創作風潮興起，理想混蛋坦言有想嘗試過AI創作，只是還在學習如何融合，被問及有無跟進熱潮買AI概念股股票？阿哲笑說：「要進場已經太高，就是看到黃仁勳來台，覺得好帥。」雞丁表示：「可沛是我們的『ㄍㄨˇ』神，但是是打鼓的鼓！」